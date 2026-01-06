ENTENDA

Mistério do passaporte de Eliza Samudio em Portugal envolve suposto encontro com Cristiano Ronaldo

Passaporte de ex-modelo morta há mais de 10 anos foi encontrado em apartamento em Portugal

Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:12

Eliza Samudio teria tido suposto encontro com jogador Crédito: Reprodução (Divulgação/Instagram)

Após o passaporte de Eliza Samudio ser encontrado intacto em um apartamento em Portugal após mais de 10 anos de um crime que segue cheio de lacunas e mistérios, a web foi inundada por teorias da conspiração, algumas até questionando se a ex-modelo estaria viva.

Uma das hipóteses levantadas é a de um suposto encontro dela com o astro do futebol Cristiano Ronaldo. “Em 2010 por causa dessa questão do passaporte, que ficou retido lá, acredito muito que isso possa ter relação com o boato que surgiu na época de que a Eliza teria ido para Portugal e tido um caso com o Cristiano Ronaldo”, disse Arlie, uma internauta, ressaltando que não tinha provas concretas do que, de fato, teria acontecido.

Essa não é a primeira vez que o nome de Cristiano Ronaldo está envolvido em uma polêmica relacionada a uma ex-modelo ou até mesmo garota de programa. Volta e meia, algumas mulheres apareciam para falar sobre a performance sexual do craque, até mesmo Andressa Urach.

Em entrevista de 2015, Andressa, que na época era Miss Bumbum revelou que Cristiano Ronaldo não foi um cliente pago, como tantos outros que teve em sua vida de garota de programa. Ela teria sido procurada por ele em 19 de março de 2013, através de uma ligação e mensagens, em que Cristiano a teria elogiado. “Eu adoro bundas”, teria dito ele. Inclusive, o suposto relacionamento foi um dos motivos de ter levado Andressa aos holofotes.

No caso de Eliza Samudio, ela era uma ex-modelo, no entanto, em entrevista à revista Veja, em 2011, o goleiro Bruno, do Flamengo, afirmou que conheceu Eliza numa festa, que chamou de orgia, na casa de um amigo, identificado como também goleiro do Flamengo na época, Paulo Victor.

Bruno revelou que o preservativo usado com Eliza estourou. Ainda de acordo com ele, após saber da gravidez, soube que “todo o time do São Paulo a conhecia, e que ela já tinha feito filme pornô” e que, preocupado, chegou a fazer exame HIV.

Segundo o portal LeoDias, o passaporte estava entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado. O morador que encontrou o documento reconheceu imediatamente de quem se tratava ao ver a foto. “Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era a dona”, relatou.

O caso chocou o Brasil em junho de 2010, quando Eliza Samudio, foi assassinada aos 25 anos. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho.