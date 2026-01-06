Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mistério do passaporte de Eliza Samudio em Portugal envolve suposto encontro com Cristiano Ronaldo

Passaporte de ex-modelo morta há mais de 10 anos foi encontrado em apartamento em Portugal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 20:12

Eliza Samudio teria tido suposto encontro com jogador
Eliza Samudio teria tido suposto encontro com jogador Crédito: Reprodução (Divulgação/Instagram)

Após o passaporte de Eliza Samudio ser encontrado intacto em um apartamento em Portugal após mais de 10 anos de um crime que segue cheio de lacunas e mistérios, a web foi inundada por teorias da conspiração, algumas até questionando se a ex-modelo estaria viva.

Uma das hipóteses levantadas é a de um suposto encontro dela com o astro do futebol Cristiano Ronaldo. “Em 2010 por causa dessa questão do passaporte, que ficou retido lá, acredito muito que isso possa ter relação com o boato que surgiu na época de que a Eliza teria ido para Portugal e tido um caso com o Cristiano Ronaldo”, disse Arlie, uma internauta, ressaltando que não tinha provas concretas do que, de fato, teria acontecido.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Eliza Samudio por Reprodução

Essa não é a primeira vez que o nome de Cristiano Ronaldo está envolvido em uma polêmica relacionada a uma ex-modelo ou até mesmo garota de programa. Volta e meia, algumas mulheres apareciam para falar sobre a performance sexual do craque, até mesmo Andressa Urach.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Onde está Eliza Samudio? Os mistérios que seguem sem resposta após 15 anos

Bruninho, filho de Eliza Samudio, assina com time, segue passos do pai e tem carreira promissora; veja como ele está hoje

Ameaças, exame de DNA e orgia: relembre o relacionamento conturbado de Eliza Samudio e ex-goleiro Bruno

Veja fotos do passaporte de Eliza Samudio encontrado em apartamento em Portugal

Mistério: passaporte de Eliza Samudio é encontrado em apartamento em Portugal e caso gera teorias da conspiração na internet

Em entrevista de 2015, Andressa, que na época era Miss Bumbum revelou que Cristiano Ronaldo não foi um cliente pago, como tantos outros que teve em sua vida de garota de programa. Ela teria sido procurada por ele em 19 de março de 2013, através de uma ligação e mensagens, em que Cristiano a teria elogiado. “Eu adoro bundas”, teria dito ele. Inclusive, o suposto relacionamento foi um dos motivos de ter levado Andressa aos holofotes.

No caso de Eliza Samudio, ela era uma ex-modelo, no entanto, em entrevista à revista Veja, em 2011, o goleiro Bruno, do Flamengo, afirmou que conheceu Eliza numa festa, que chamou de orgia, na casa de um amigo, identificado como também goleiro do Flamengo na época, Paulo Victor.

Passaporte de Eliza Samudio

Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV
1 de 3
Passaporte foi encontrado em apartamento por Reprodução | Léo Dias TV

Bruno revelou que o preservativo usado com Eliza estourou. Ainda de acordo com ele, após saber da gravidez, soube que “todo o time do São Paulo a conhecia, e que ela já tinha feito filme pornô” e que, preocupado, chegou a fazer exame HIV.

Segundo o portal LeoDias, o passaporte estava entre livros dispostos em uma estante de um imóvel compartilhado. O morador que encontrou o documento reconheceu imediatamente de quem se tratava ao ver a foto. “Quando encontrei o documento e vi de quem era, por se tratar de uma pessoa que foi um caso que teve grande repercussão no Brasil e no mundo inteiro, fiquei em choque. Pela foto eu já sabia de quem era a dona”, relatou.

Pertences de Eliza Samudio

Pertences de Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Fátima Moura e filha Eliza Samudio por Reprodução
1 de 6
Pertences de Eliza Samudio por Reprodução

O caso chocou o Brasil em junho de 2010, quando Eliza Samudio, foi assassinada aos 25 anos. As investigações apontaram que ela foi morta a mando do então goleiro Bruno Fernandes, com quem teve um filho.

Bruno foi condenado pela Justiça como mandante do homicídio, além dos crimes de sequestro e ocultação de cadáver. Também foram condenados Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, apontado como executor do crime, e Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, condenado por participação no sequestro e cárcere privado. Apesar das condenações, o corpo de Eliza Samudio nunca foi localizado, o que mantém o caso cercado de questionamentos até hoje.

Tags:

Cristiano Ronaldo Eliza Samudio

Mais recentes

Imagem - A pequena cidade mineira que atrai milhões de turistas para provar as delícias da capital do azeite

A pequena cidade mineira que atrai milhões de turistas para provar as delícias da capital do azeite
Imagem - Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’

Clima de tensão: Ferette fica cara a cara com Rogério em ‘Três Graças’
Imagem - Confira resumo de ‘Três Graças’ desta terça-feira (6 de janeiro)

Confira resumo de ‘Três Graças’ desta terça-feira (6 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
01

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo

Imagem - Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador
02

Briga generalizada termina com mulheres agredidas no Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador

Imagem - Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia
03

Três pessoas da mesma família morrem após almoço na Bahia

Imagem - Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'
04

Leo Dias confirma primeiro nome do BBB 26 e web surta: 'Não é possível'