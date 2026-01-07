SE PRONUNCIOU

Mãe de Eliza Samudio desabafa após mistério em Portugal: 'Não quero passaporte, quero saber o que foi feito com o corpo da minha filha'

Dona Sonia Fátima Moura falou sobre crime envolvendo a filha

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:44

Dona Sonia Fátima Moura, mãe de Eliza Samudio Crédito: Reprodução / Instagram @sonia_elizasamudio

Mãe de Eliza Samudio, Dona Sonia Fátima Moura se pronunciou sobre a descoberta de um passaporte intacto da filha em um apartamento em Portugal. Ela afirmou estar surpresa com o aparecimento do documento, que já está expirado e cancelado, mas desabafou sobre o crime envolvendo a filha. A modelo desapareceu em 2010, aos 25 anos, e seu corpo nunca foi encontrado.

"Não sabia da existência deste passaporte. Tô tão surpresa quanto você. Todos os documentos da Eliza foram queimados, junto com os documentos do Bruninho. O Bruninho nem a carteira de vacinação, nem a certidão de nascimento, nada foi preservado na época, queimaram tudo na chácara do Bruno", afirmou Dona Sonia em conversa com o portal LeoDias.

O documento, que foi emitido em 2006 e tinha validade até 2011, foi encontrado no interior de um apartamento em Portugal, conforme divulgou o site, na última sexta-feira (2). O passaporte foi entregue ao Consulado Geral do Brasil em Lisboa por um inquilino do imóvel, que disse tê-lo achado em uma estante, em meio a alguns livros. Agora, será enviado para Brasília e deve ser encaminhado à família da modelo.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre como o passaporte teria ido parar nesta apartamento em Portugal. Sonia Samudio disse não ter interesse no documento, e cobrou respostas da polícia. "Não quero esse passaporte, quero mesmo saber o que foi feito com o corpo da minha filha. E se tem mais gente envolvida, inclusive essa mulher que alugou o apartamento em Portugal. Isso, eu quero saber. Tem uma mulher envolvida no crime da Eliza que nunca apareceu. A polícia tem como obrigação de investigar todos os envolvidos que tiveram posse a este passaporte", falou.

"Sobrou um álbum com fotos do meu neto, e algumas outras fotos queimadas. Depois de todos esses anos, a polícia me entregou uma sandália e um óculos da Eliza. Pra você ter uma ideia, isso foi o que a justiça teve a capacidade de entregar pra mim. Não tiveram a capacidade de investigar de fato o que fizeram com o corpo da minha filha", desabafou.

Sonia também foi questionada sobre as idas de Eliza a Portugal, e disse estar ciente das viagens. Eliza esteve no país pela primeira vez em maio de 2007. No passaporte encontrado, há apenas um carimbo de entrada no local, datado de 5 de maio de 2007, sem registros de saída ou de outras entradas em território europeu. Mas, segundo o consulado brasileiro, o documento foi perdido e só tinha o carimbo de entrada porque Eliza saiu de Portugal através de um documento emitido pelas autoridades. Ao retornar ao Brasil, ela pediu a segunda via do passaporte.

Em 2009, poucos dias depois de revelar estar esperando um filho de Bruno, então goleiro do Flamengo, Eliza relatou ao Extra um affair com Cristiano Ronaldo. "Foram só uns beijinhos", disse ela, mostrando com orgulho, na ocasião, a foto em que aparece ao lado do atual jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita. A imagem foi feita em maio de 2007, poucos dias após sua chegada à capital portuguesa.

Ainda segundo o Extra, a modelo retornou aos estádios em que CR7 estava pelo menos outras duas vezes entre 2008 e início de 2009.

"Soube que ela foi pra Portugal, tanto é que encontrou o jogador Cristiano Ronaldo lá. O que me lembro não foi em 2007. A conta não fecha. Ela fez outras viagens internacionais, e por que não tem carimbo neste passaporte? Porque esse passaporte ficou guardado até agora? Porque não foi queimado antes?", questionou Sonia.

"E não venham dizer que a minha filha tá viva, porque minha filha não está viva. Eu tenho certeza disso. Se ela tivesse viva em algum canto, ela contaria pra mim. Se não pra mim, pelo menos pro filho dela. Tem mais gente por traz deste crime da Eliza, isso você pode ter certeza. As feridas até hoje não foram cicatrizadas", finalizou.