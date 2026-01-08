Acesse sua conta
Estela confessa maternidade em 'Êta Mundo Melhor!' e trama entra em nova fase nesta quinta (8)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta-feira (8) promete fortes emoções e reviravoltas que podem mudar o rumo de vários personagens. Escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, a trama mergulha de vez em segredos do passado e decisões que colocam vidas em jogo.

Míriam fica visivelmente abalada ao ouvir Dita afirmar que Anabela é sua filha, mas ainda demonstra resistência em aceitar a verdade. Enquanto isso, Candinho vive momentos de tensão ao avistar Cara-de-Gato e Pé-de-Cabra, sentindo que algo ruim está prestes a acontecer.

O grande impacto do capítulo vem com a confissão de Estela, que finalmente revela a Míriam ser a verdadeira mãe de Anabela. A revelação, no entanto, vem acompanhada de um pedido firme: o segredo precisa ser mantido a qualquer custo, especialmente da própria menina, que jamais poderá saber quem é seu pai.

No campo dos relacionamentos, Túlio tenta convencer Celso a aceitar o fim da história com Estela, enquanto Celso, fragilizado, busca apoio justamente em Sandra, abrindo espaço para novas manipulações. Paralelamente, Zulma detalha a Zenaide seu plano para adotar Samir, levantando suspeitas e apreensão.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Cunegundes decide retomar a busca pela Mãe de Ouro, Haydée pensa em reencontrar o pai e Dita revela a Manoela sua identidade secreta como Doris River, adicionando mais uma camada de tensão à história.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

