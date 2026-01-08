Cantora Alcione tem carro BYD roubado no Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:07
A cantora Alcione teve o carro roubado na manhã desta quinta-feira (8), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).
De acordo com o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a assessoria de imprensa de Alcione informou que a artista não estava no veículo no momento do assalto, apenas o motorista. A equipe da cantora também garantiu que o funcionário está bem.
Alcione
O veículo da marca BYD, de cor cinza, não foi localizado. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) atua no caso.