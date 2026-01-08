Acesse sua conta
Cantora Alcione tem carro BYD roubado no Rio de Janeiro

Veículo ainda não foi localizado

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 16:07

Crime aconteceu no Rio de Janeiro
Crime aconteceu no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Alcione teve o carro roubado na manhã desta quinta-feira (8), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., na altura do Cemitério de Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, a assessoria de imprensa de Alcione informou que a artista não estava no veículo no momento do assalto, apenas o motorista. A equipe da cantora também garantiu que o funcionário está bem.

O veículo da marca BYD, de cor cinza, não foi localizado. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) atua no caso.

Tags:

rio de Janeiro Alcione Roubo

