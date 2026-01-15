CASO SAMÚDIO

Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’

Ex-atleta alega exigências fora do padrão e diz que encontro foi cancelado por risco jurídico e exposição midiática

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:10

Goleiro Bruno e Bruninho Samúdio Crédito: Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo

O goleiro Bruno anunciou nesta quinta-feira (15) que não irá mais se encontrar com seu filho, Bruninho Samúdio, de 15 anos. O atleta afirmou que decidiu cancelar o compromisso após considerar excessivas e inseguras as exigências feitas pela avó e tutora do adolescente, Sonia Moura, e pela advogada dela.

Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, mãe de Bruninho, em 2010, Bruno cumpre atualmente liberdade condicional. O encontro, segundo ele, já estava marcado e era aguardado havia anos. “Sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para mim e para ele… Tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos”, escreveu em publicação nas redes sociais.

De acordo com o ex-goleiro, uma das principais condições impostas foi que ele comparecesse sozinho, sem a presença de seu advogado. Bruno afirmou que essa exigência contraria uma decisão judicial que determina que as visitas ao filho ocorram com acompanhamento jurídico, o que o fez se sentir vulnerável.

“Como todos sabem, a Justiça definiu uma medida protetiva que me impede de me aproximar do meu filho. Se eu tivesse ao menos o meu advogado ao meu lado, eu teria mais segurança nesse encontro”, explicou.

Além disso, Bruno disse ter desconfiado das reais intenções por trás da reunião. Ele alegou que foi informado sobre a possível participação de um “repórter famoso” e afirmou acreditar que havia uma tentativa de expô-lo.

“Creio que a intenção nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada à Eliza. Havia câmeras escondidas na casa e eles queriam que isso repercutisse em um suposto documentário”, declarou.

Em nota divulgada por sua defesa, Bruno reforçou que deseja manter contato com o filho, mas apenas em condições consideradas seguras. Os advogados afirmaram que o atleta “tem profundo interesse em conversar e se entender com Bruninho, porém em condições saudáveis, sem riscos jurídicos ou interesses escusos”.

Ao final da publicação, Bruno deixou uma mensagem direta ao adolescente, reiterando o desejo de aproximação. “Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça”, escreveu.