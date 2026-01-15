Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Goleiro Bruno desiste de encontro com o filho de Eliza Samúdio por suposta ‘armação’

Ex-atleta alega exigências fora do padrão e diz que encontro foi cancelado por risco jurídico e exposição midiática

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 18:10

Goleiro Bruno e Bruninho Samudio
Goleiro Bruno e Bruninho Samúdio Crédito: Reprodução/ River Atlético Clube e Henrique Lima/Botafogo

O goleiro Bruno anunciou nesta quinta-feira (15) que não irá mais se encontrar com seu filho, Bruninho Samúdio, de 15 anos. O atleta afirmou que decidiu cancelar o compromisso após considerar excessivas e inseguras as exigências feitas pela avó e tutora do adolescente, Sonia Moura, e pela advogada dela.

Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, mãe de Bruninho, em 2010, Bruno cumpre atualmente liberdade condicional. O encontro, segundo ele, já estava marcado e era aguardado havia anos. “Sempre quis que acontecesse e que seria um dia muito importante para mim e para ele… Tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos”, escreveu em publicação nas redes sociais.

Bruninho Samudio

Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram
1 de 7
Bruninho Samudio por Reprodução | Instagram

De acordo com o ex-goleiro, uma das principais condições impostas foi que ele comparecesse sozinho, sem a presença de seu advogado. Bruno afirmou que essa exigência contraria uma decisão judicial que determina que as visitas ao filho ocorram com acompanhamento jurídico, o que o fez se sentir vulnerável.

“Como todos sabem, a Justiça definiu uma medida protetiva que me impede de me aproximar do meu filho. Se eu tivesse ao menos o meu advogado ao meu lado, eu teria mais segurança nesse encontro”, explicou.

Relembre Eliza Samudio

Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Reprodução
Eliza Samudio por Divulgação
Eliza Samudio por Reprodução
1 de 9
Eliza Samudio e Cristiano Ronaldo em Portugal por Reprodução

Além disso, Bruno disse ter desconfiado das reais intenções por trás da reunião. Ele alegou que foi informado sobre a possível participação de um “repórter famoso” e afirmou acreditar que havia uma tentativa de expô-lo.

“Creio que a intenção nunca foi que eu conhecesse meu filho. Isso era uma armadilha para que eu falasse alguma coisa relacionada à Eliza. Havia câmeras escondidas na casa e eles queriam que isso repercutisse em um suposto documentário”, declarou.

Em nota divulgada por sua defesa, Bruno reforçou que deseja manter contato com o filho, mas apenas em condições consideradas seguras. Os advogados afirmaram que o atleta “tem profundo interesse em conversar e se entender com Bruninho, porém em condições saudáveis, sem riscos jurídicos ou interesses escusos”.

LEIA MAIS 

Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Time principal no Baianão? Rogério Ceni dá pistas sobre o futuro do elenco do Bahia

Fifa anuncia locais de treino e concentração da seleção para Copa do Mundo

Sobrinho de Ariano Suassuna faz estreia profissional pelo Bahia

Ao final da publicação, Bruno deixou uma mensagem direta ao adolescente, reiterando o desejo de aproximação. “Quero dizer ao meu filho, Bruninho, que tenho muita vontade de poder abraçá-lo e conversarmos. Sigo à disposição dele para que esse encontro aconteça”, escreveu.

Bruninho é fruto do relacionamento entre Bruno e Eliza Samúdio, que foi assassinada pelo jogador em 2010. O goleiro foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo crime e, desde 2023, cumpre o restante da pena em liberdade condicional.

Tags:

Eliza Samudio Bruninho Samudio

Mais recentes

Imagem - Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira

Ancelotti estará em Salvador para viver o Carnaval e conhecer a cultura brasileira
Imagem - Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda
Imagem - Time principal no Baianão? Rogério Ceni dá pistas sobre o futuro do elenco do Bahia

Time principal no Baianão? Rogério Ceni dá pistas sobre o futuro do elenco do Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
02

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Imagem - Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda
03

Vitória vai lucrar com venda de lateral do Grêmio para o futebol mexicano; entenda

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (15 de janeiro): avanços no amor e mais segurança nas decisões
04

Cor e número da sorte de hoje (15 de janeiro): avanços no amor e mais segurança nas decisões