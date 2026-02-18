Acesse sua conta
O’Higgins x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h, no Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile.

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:00

Bahia disputará a Libertadores pela 5ª vez em 2026
Bahia disputará a Libertadores pela 5ª vez em 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia inicia sua caminhada continental diante do O’Higgins nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Bahia x O’Higgins ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+, serviço de streaming detentor dos direitos da competição.  

O’Higgins

O O’Higgins volta a disputar a Libertadores após 12 anos de ausência — sua última participação foi em 2014. O clube chileno garantiu vaga na fase preliminar graças ao terceiro lugar no Campeonato Chileno da última temporada.

Na história, a equipe soma conquistas como o Torneio Apertura de 2013 e a Supercopa do Chile de 2014. Em 2026, iniciou o campeonato nacional com duas vitórias e uma derrota. No ranking da Conmebol, aparece atrás do Bahia, ocupando posição bem inferior ao clube brasileiro.

Bahia

Em temporada quase irretocável, o Bahia chega invicto após 11 partidas em 2026, somando oito vitórias, três empates, 26 gols marcados e apenas nove sofridos entre Campeonato Baiano e Brasileirão. O Tricolor aparece no G-4 da Série A e lidera o estadual, com vantagem de decidir em casa nas fases finais.

A comissão técnica de Rogério Ceni utilizou forte rodízio no início do ano e poupou todo o time no empate por 2 a 2 com o Jacuipense, garantindo elenco fisicamente inteiro para o duelo continental. Ainda assim, há desfalques: Everton Ribeiro cumpre suspensão herdada de competição anterior, enquanto David Duarte, Kanu, Michel Araújo e Ruan Pablo estão lesionados.

Prováveis escalações de Bahia x O’Higgins

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Felipe Ogaz, Bryan Rabello e Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Ficha do jogo

  • Jogo: Bahia x O’Higgins
  • Campeonato: Copa Libertadores – segunda fase preliminar
  • Rodada: Jogo de ida
  • Data: Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio El Teniente, Rancagua – Chile
  • Onde assistir: Paramount+ (streaming) e tempo real em portais esportivos

Arbitragem

  • Árbitro: Alberto Feres (URU)
  • Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Mathias Muniz (URU)
  • VAR: Christian Ferreyra (URU)

