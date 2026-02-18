O’Higgins x Bahia: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:00
O Bahia inicia sua caminhada continental diante do O’Higgins nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Estádio El Teniente, em Rancagua, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida terá transmissão ao vivo pelo Paramount+, serviço de streaming detentor dos direitos da competição.
O O’Higgins volta a disputar a Libertadores após 12 anos de ausência — sua última participação foi em 2014. O clube chileno garantiu vaga na fase preliminar graças ao terceiro lugar no Campeonato Chileno da última temporada.
Na história, a equipe soma conquistas como o Torneio Apertura de 2013 e a Supercopa do Chile de 2014. Em 2026, iniciou o campeonato nacional com duas vitórias e uma derrota. No ranking da Conmebol, aparece atrás do Bahia, ocupando posição bem inferior ao clube brasileiro.
Em temporada quase irretocável, o Bahia chega invicto após 11 partidas em 2026, somando oito vitórias, três empates, 26 gols marcados e apenas nove sofridos entre Campeonato Baiano e Brasileirão. O Tricolor aparece no G-4 da Série A e lidera o estadual, com vantagem de decidir em casa nas fases finais.
A comissão técnica de Rogério Ceni utilizou forte rodízio no início do ano e poupou todo o time no empate por 2 a 2 com o Jacuipense, garantindo elenco fisicamente inteiro para o duelo continental. Ainda assim, há desfalques: Everton Ribeiro cumpre suspensão herdada de competição anterior, enquanto David Duarte, Kanu, Michel Araújo e Ruan Pablo estão lesionados.
O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Luis Pavez; Felipe Ogaz, Bryan Rabello e Juan Leiva; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.