Vitória x Bahia de Feira: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 19h15, no Barradão, em Salvador

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15:15

Vitória x Juazeirense - 4ª rodada do Campeonato Baiano Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória recebe o Bahia de Feira nesta quarta-feira (18), às 19h15 (de Brasília), no Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Bahia de Feira ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela TVE Bahia, TV Brasil e TV Vitória.

Vitória

O Vitória não seguirá usando o time alternativo no estadual, e vai a campo com força máxima em busca de recuperação no estadual. A equipe ocupa a 4ª colocação e tenta vencer para assumir à vice-liderança após uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas pelo Brasileirão e um empate pelo Baiano.

Sem entrar em campo há mais de uma semana, o elenco teve tempo de preparação para o confronto. Por outro lado, seguem como desfalques Fintelman, Claudinho, Edu Ribeiro, Ismael e Renzo López, todos lesionados.

Bahia de Feira

O Bahia de Feira aparece na 7ª posição, com nove pontos, e pode entrar na zona de classificação em caso de vitória. Na última rodada, a equipe goleou o Barcelona-BA por 6x1, aumentando a confiança para o duelo em Salvador.

O clube também tenta repetir o feito histórico da final do Baiano de 2011, quando venceu o Vitória por 2x1 no Barradão e conquistou o seu único título estadual na elite — última vitória do time no estádio.

Prováveis escalações de Vitória x Bahia de Feira

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Nathan Mendes, Caíque, Camutanga, Luan Cândido e Ramon; Gabriel Baralhas, Dudu e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Bahia de Feira: Alan; Marquinho Carioca, Pedrão, Eduardo e Cazumba; Brendon, Methus Vitor e Wellington Cézar; Ronan, Grafite e Arthur Martins. Técnico: João Carlos Ângelo.

Ficha do jogo

Jogo: Vitória x Bahia de Feira

Campeonato: Campeonato Baiano 2026

Rodada: 8ª rodada

Data: Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

Horário: 19h15 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: TVE Bahia, TV Brasil, TV Vitória

Arbitragem