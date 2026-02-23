EMPREGOS E SOLUÇÕES

Do bico de Carnaval para a efetivação

O "desenrolo" baiano pode ser a garantia de vaga fixa após a quarta-feira de Cinzas

Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:30

Mais que coragem, buscar um novo emprego exige estratégia e um olhar autocrítico sobre competências Crédito: Shutterstock

O Carnaval de Salvador não é apenas a maior festa de rua do mundo; para milhares de soteropolitanos, é também a maior vitrine do mercado de trabalho local. Durante a folia, a busca por postos temporários atinge o auge, mas o verdadeiro desafio começa quando os trios param: como transformar o crachá de temporário em um contrato de trabalho definitivo?

Para Ana Cláudia Peixoto, gerente de Gente da Sólides, a resposta não está em fórmulas mágicas, mas na consistência. Segundo a especialista, o RH das empresas e produtoras observa atentamente quem mantém a entrega e o respeito aos combinados, mesmo sob a pressão frenética dos circuitos.

No caos da folia, o termo "desenrolo" ganha contornos profissionais. "O mercado valoriza iniciativas que respeitam processos e reduzem impactos operacionais. O 'desenrolo' é bem-visto quando contribui para o fluxo, e não quando cria improvisações arriscadas", explica Ana Cláudia.

Ana Cláudia Peixoto, gerente de Gente da Sólides, diz que sinais ajudam a avaliar se o desempenho é sustentável fora do contexto excepcional da festa Crédito: Divulgação

A proatividade deve vir acompanhada de responsabilidade: resolver problemas sem gerar novos é o que separa um executor de tarefas de um potencial colaborador fixo. Para quem atuou na linha de frente — como balcões de abadás e recepção de camarotes — a inteligência emocional foi fator decisivo. A capacidade de lidar com a frustração do folião e manter o controle em situações imprevistas garantiu uma boa avaliação no final do evento.

Experiência traduzida

Se a proatividade constrói pontes, a falta de compromisso as destrói.De acordo com a gerente da Sólides, faltas sem aviso prévio, descumprimento de regras e dificuldade em seguir orientações são os erros mais comuns que eliminam chances futuras."Confiabilidade é um critério central. Atitudes que colocam a operação em risco 'queimam o filme' de qualquer profissional, por mais talentoso que seja", alerta.

Muitos profissionais têm dúvida sobre como e quando abordar os supervisores para demonstrar interesse na vaga fixa. A orientação é maturidade e timing, por isso, evite interrupções durante o pico da operação. Seja objetivo e profissional. O momento ideal para enviar o currículo atualizado é entre uma e duas semanas após a Quarta-feira de Cinzas, período em que as empresas estão consolidando as avaliações do evento.

Trabalhar no Carnaval desenvolve competências raras, como gestão de crises e logística de massa. Para quem quer usar essa bagagem em outros setores, a dica é traduzir a experiência. Em vez de apenas citar o cargo, descreva o volume de público atendido e as decisões tomadas sob pressão.

Para funções operacionais (segurança e limpeza), investir em cursos de liderança prática, segurança do trabalho e primeiros socorros pode ser o diferencial para subir de nível e alcançar cargos de supervisão.

Para quem quer começar março com o pé direito (e o contrato assinado), Ana Cláudia resume: "O RH observa mais o comportamento ao longo do evento do que discursos finais. A efetivação é consequência da percepção de confiabilidade construída dia após dia na avenida".

Estágios

O ano de 2026 começou com o pé no acelerador para os estudantes baianos. Após a Bahia se consolidar como o terceiro estado que mais gerou empregos no Brasil no último ano, o reflexo direto chegou ao mercado de estágios.

Somente o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou o ano com mais de mil vagas abertas no estado, com a expectativa de que esse número triplique até março.

Segundo Lucas Nascimento, Gerente do CIEE Nordeste, o movimento é impulsionado pela reposição de contratos e pela sólida retomada econômica. "O estágio segue o fluxo da contratação efetiva. Se a indústria e o setor de serviços crescem, nós intensificamos a captação de vagas nessas áreas", explica.

Embora o setor de Serviços e Comércio continue liderando o volume de contratações, novas fronteiras estão ganhando força:

Tecnologia e IA: Há uma busca frenética por estagiários que dominem análise de dados e ferramentas de Inteligência Artificial.

Educação: O setor público mantém um fluxo constante de vagas para licenciaturas e cursos técnicos.

Interior em expansão: Fora de Salvador e RMS, cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro se destacam nos segmentos de agronegócio e logística.

Guia de Bolso

Atualização constante Mantenha seu cadastro no Portal CIEE sempre em dia. Dados desatualizados são a principal causa de perda de oportunidades.

Turbine o currículo Use plataformas de cursos gratuitos (como o Saber Virtual) para demonstrar interesse em aprender inteligência digital e competências comportamentais.