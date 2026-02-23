Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Do bico de Carnaval para a efetivação

O "desenrolo" baiano pode ser a garantia de vaga fixa após a quarta-feira de Cinzas

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 06:30

Mais que coragem, buscar um novo emprego exige estratégia e um olhar autocrítico sobre competências
Mais que coragem, buscar um novo emprego exige estratégia e um olhar autocrítico sobre competências Crédito: Shutterstock

O Carnaval de Salvador não é apenas a maior festa de rua do mundo; para milhares de soteropolitanos, é também a maior vitrine do mercado de trabalho local. Durante a folia, a busca por postos temporários atinge o auge, mas o verdadeiro desafio começa quando os trios param: como transformar o crachá de temporário em um contrato de trabalho definitivo?

Para Ana Cláudia Peixoto, gerente de Gente da Sólides, a resposta não está em fórmulas mágicas, mas na consistência. Segundo a especialista, o RH das empresas e produtoras observa atentamente quem mantém a entrega e o respeito aos combinados, mesmo sob a pressão frenética dos circuitos.

No caos da folia, o termo "desenrolo" ganha contornos profissionais. "O mercado valoriza iniciativas que respeitam processos e reduzem impactos operacionais. O 'desenrolo' é bem-visto quando contribui para o fluxo, e não quando cria improvisações arriscadas", explica Ana Cláudia.

Ana Cláudia Peixoto, gerente de Gente da Sólides, diz que sinais ajudam a avaliar se o desempenho é sustentável fora do contexto excepcional da festa
Ana Cláudia Peixoto, gerente de Gente da Sólides, diz que sinais ajudam a avaliar se o desempenho é sustentável fora do contexto excepcional da festa Crédito: Divulgação

A proatividade deve vir acompanhada de responsabilidade: resolver problemas sem gerar novos é o que separa um executor de tarefas de um potencial colaborador fixo. Para quem atuou na linha de frente — como balcões de abadás e recepção de camarotes — a inteligência emocional foi fator decisivo. A capacidade de lidar com a frustração do folião e manter o controle em situações imprevistas garantiu uma boa avaliação no final do evento.

Experiência traduzida

Se a proatividade constrói pontes, a falta de compromisso as destrói.De acordo com a gerente da Sólides, faltas sem aviso prévio, descumprimento de regras e dificuldade em seguir orientações são os erros mais comuns que eliminam chances futuras."Confiabilidade é um critério central. Atitudes que colocam a operação em risco 'queimam o filme' de qualquer profissional, por mais talentoso que seja", alerta.

Muitos profissionais têm dúvida sobre como e quando abordar os supervisores para demonstrar interesse na vaga fixa. A orientação é maturidade e timing, por isso, evite interrupções durante o pico da operação. Seja objetivo e profissional. O momento ideal para enviar o currículo atualizado é entre uma e duas semanas após a Quarta-feira de Cinzas, período em que as empresas estão consolidando as avaliações do evento.

Trabalhar no Carnaval desenvolve competências raras, como gestão de crises e logística de massa. Para quem quer usar essa bagagem em outros setores, a dica é traduzir a experiência. Em vez de apenas citar o cargo, descreva o volume de público atendido e as decisões tomadas sob pressão.

Para funções operacionais (segurança e limpeza), investir em cursos de liderança prática, segurança do trabalho e primeiros socorros pode ser o diferencial para subir de nível e alcançar cargos de supervisão.

Para quem quer começar março com o pé direito (e o contrato assinado), Ana Cláudia resume: "O RH observa mais o comportamento ao longo do evento do que discursos finais. A efetivação é consequência da percepção de confiabilidade construída dia após dia na avenida".

Estágios

O ano de 2026 começou com o pé no acelerador para os estudantes baianos. Após a Bahia se consolidar como o terceiro estado que mais gerou empregos no Brasil no último ano, o reflexo direto chegou ao mercado de estágios.

Somente o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) iniciou o ano com mais de mil vagas abertas no estado, com a expectativa de que esse número triplique até março.

Segundo Lucas Nascimento, Gerente do CIEE Nordeste, o movimento é impulsionado pela reposição de contratos e pela sólida retomada econômica. "O estágio segue o fluxo da contratação efetiva. Se a indústria e o setor de serviços crescem, nós intensificamos a captação de vagas nessas áreas", explica.

Embora o setor de Serviços e Comércio continue liderando o volume de contratações, novas fronteiras estão ganhando força:

Tecnologia e IA: Há uma busca frenética por estagiários que dominem análise de dados e ferramentas de Inteligência Artificial.

Educação: O setor público mantém um fluxo constante de vagas para licenciaturas e cursos técnicos.

Interior em expansão: Fora de Salvador e RMS, cidades como Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras e Juazeiro se destacam nos segmentos de agronegócio e logística.

Guia de Bolso

Atualização constante Mantenha seu cadastro no Portal CIEE sempre em dia. Dados desatualizados são a principal causa de perda de oportunidades.

Turbine o currículo Use plataformas de cursos gratuitos (como o Saber Virtual) para demonstrar interesse em aprender inteligência digital e competências comportamentais.

Presença digital Prepare-se para processos seletivos 100% online. Treine sua oratória para entrevistas por vídeo e esteja familiarizado com provas digitais.

Tags:

Empregos

Mais recentes

Imagem - Eleição 2026 na Bahia: regras do TSE, poder dos mesários e limites da propaganda

Eleição 2026 na Bahia: regras do TSE, poder dos mesários e limites da propaganda
Imagem - Novo concurso do Corpo de Bombeiros oferece 110 vagas com salários de até R$ 18 mil

Novo concurso do Corpo de Bombeiros oferece 110 vagas com salários de até R$ 18 mil
Imagem - TJ-BA abre inscrições nesta segunda (23) para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

TJ-BA abre inscrições nesta segunda (23) para 831 vagas com salários de até R$ 11,1 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26
01

Quem é Gerardo Renault, pai de Ana Paula e pivô de briga com Cowboy no BBB 26

Imagem - Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante
02

Homem simula sequestro para a esposa e é encontrado pela polícia em motel com amante

Imagem - Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs
03

Bridgerton confirma retorno de personagem na 4ª temporada e anima fãs

Imagem - Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo
04

Polícia identifica soldado da PM como autor dos sete tiros que mataram cachorro caramelo