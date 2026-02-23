Acesse sua conta
Conheça Tatiana Sampaio, cientista da polilaminina exaltada por João Gomes

Cientista é é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 13:28

Tatiana Sampaio
Tatiana Sampaio Crédito: Divulgação

A bióloga Tatiana Coelho Sampaio ganhou holofotes nos últimos dias por causa dos seus estudos com a polilaminina, que podem levar à cura de alguns casos de tetraplegia. A cientista é professora associada e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Tatiana se dedica ao estudo da polilaminina, uma versão derivada da laminina — proteína produzida naturalmente pelo corpo humano — desenvolvida em laboratório desde 1997.

Ela formou-se em Ciências Biológicas em 1986, concluiu o mestrado em 1990 e o doutorado em 1992. Tatiana construiu carreira estudando proteínas da matriz extracelular — rede de moléculas que dá suporte estrutural às células.

Polilaminina

Tatiana Sampaio por Divulgação
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Polilaminina faz tetraplégicos recuperarem movimentos por Reprodução
Bruno conheceu ex-ginasta Lais Souza por Reprodução
A cientista coordena o laboratório da UFRJ desde os anos 2000. Ela é sócia e consultora científica da Cellen, empresa de produção de células-tronco para uso veterinário.

Na noite de sábado (21), o cantor João Gomes fez questão de homenagear Tatiana na Marquês de Sapucaí.

Resultados até o momento

Durante o estudo com polilaminina, o medicamento experimental foi aplicado na área lesionada da medula, com o objetivo de estimular as estruturas nervosas presentes a se conectarem, tal como os neurônios são estimulados naturalmente no organismo.

Nos testes, seis dos pacientes apresentaram melhoras substanciais em suas lesões. Um deles, vítima de tetraplegia, conseguiu atingir a recuperação completa dos seus movimentos.

Em janeiro de 2026, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o começo de estudos clínicos para avaliar a segurança do medicamento, para posterior aplicação comercial.

Tags:

Polilaminina Tatiana Sampaio

