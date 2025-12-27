SAÚDE

Fique atento ao sinal inesperado que aparece nos dedos e que indicam que você tem câncer de pulmão

Seus dedos podem dar o sinal: como identificar o câncer de pulmão antes que seja tarde

Agência Correio

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 16:00

Entenda como o câncer de pulmão se manifesta Crédito: Freepik

O câncer de pulmão é frequentemente chamado de "assassino silencioso" por se desenvolver de forma discreta em órgãos internos. Muitas vezes, os sintomas só aparecem quando a doença já está em estágio avançado, dificultando as chances de cura. Identificar sinais precoces, por mais incomuns que pareçam, é o primeiro passo para um tratamento eficaz.

Entre as manifestações menos óbvias da doença, estão alterações hormonais e físicas que afetam o corpo de forma sistêmica. Especialistas alertam que o monitoramento constante de pequenas mudanças pode ser o diferencial entre o diagnóstico precoce e uma fatalidade.

O perigo invisível nos pulmões

O crescimento descontrolado das células cancerígenas ocorre de forma parasita, consumindo tecidos saudáveis sem que o paciente perceba. Por terem uma grande capacidade de compensação, os pulmões continuam funcionando mesmo quando parte deles já foi comprometida pelo tumor. Isso faz com que a pessoa se sinta saudável enquanto a doença avança silenciosamente.

Na República Tcheca, cerca de seis mil pessoas recebem esse diagnóstico anualmente, e a grande maioria já se encontra em estágios terminais. Médicos explicam que, quando a falta de ar ou a tosse persistente aparecem, o tumor geralmente já se espalhou. A detecção precoce depende de exames de rastreio e atenção a sinais que não parecem relacionados à respiração.

O tabagismo continua sendo o principal vilão, elevando drasticamente os riscos para quem fuma e para quem convive com fumantes. A inalação de substâncias tóxicas no ambiente de trabalho e a exposição ao radônio também são fatores críticos de risco. Por isso, programas de prevenção focam em grupos de alto risco para tentar flagrar a doença no Estágio I, onde o tumor é pequeno.

O sinal que vem das mãos

Uma das formas mais curiosas e graves de manifestação é o chamado "baqueteamento digital", onde as pontas dos dedos incham e as unhas curvam-se. Esse fenômeno, descrito desde a antiguidade por Hipócrates, pode atingir até 80% dos pacientes com câncer pulmonar. Ele ocorre devido aos baixos níveis de oxigênio no sangue, provocando alterações na estrutura das extremidades.

Além dos dedos em forma de baqueta, o tumor pode causar rouquidão persistente, pneumonia recorrente e até dores intensas nos ombros ou costas. Esses sintomas surgem quando o câncer começa a pressionar nervos ou afetar o sistema esofágico. Muitas vezes, o paciente confunde esses sinais com doenças menos graves, atrasando a ida ao médico clínico geral.