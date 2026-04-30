DECISÃO

Crime premeditado: homem é condenado a 30 anos de prisão por matar advogado na Bahia

Marcílio Márcio Amorim Gonçalves foi encontrado morto com mãos e pés amarrados às margens de um rio

Maysa Polcri

Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:08

Advogado foi morto no interior do estado em novembro do ano passado Crédito: Reprodução

Um homem foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato do advogado, agricultor e empresário Marcílio Márcio Amorim Gonçalves, 57, em Juazeiro, no norte da Bahia. A decisão foi tomada pelo Tribunal do Júri e confirmada em sentença publicada na última terça-feira (28). O crime foi registrado em novembro do ano passado.

O réu, Lucas Matheus Avelino da Silva, foi considerado culpado por homicídio qualificado, quando há agravantes. Os jurados reconheceram que o assassinato foi cometido com uso de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima.

O corpo foi encontrado às margens de um rio, com pés e mãos amarrados, perfurações de tiros e coberto por um carrinho de mão. De acordo com o processo, o crime teve motivação financeira. A investigação apontou que o acusado matou a vítima com o objetivo de roubar bens da propriedade. Após o homicídio, foram levados celulares, notebook, câmeras de segurança e ferramentas.

Na sentença, o juiz destacou que o assassinato foi planejado. Há indícios de que o acusado retirou câmeras de segurança antes da ação e fez pesquisas na internet sobre como evitar a prisão. Após o crime, ele fugiu para Santa Catarina, onde foi localizado e preso.