Mulher é acusada de racismo dentro do metrô de Salvador

Maysa Polcri
Publicado em 30 de abril de 2026 às 15:52
Uma mulher de 49 anos foi acusada de cometer injúria racial contra uma outra mulher, de 27 anos, no metrô de Salvador. O caso foi registrado na quarta-feira (29), na estação Flamboyant.
Após uma discussão entre as passageiras, seguranças do metrô retiraram as envolvidas de um dos vagões, como mostra um vídeo gravado por pessoas que estavam no local.
A CCR Metrô Bahia confirmou que funcionários foram chamados para a situação e acionaram a Polícia Militar.
No local, os policiais falaram com as envolvidas, que foram conduzidas à Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin).
Segundo a Polícia Civil, um inquérito policial foi instaurado para apurar a denúncia de injúria racial. Oitivas são realizadas pela unidade especializada para apurar as circunstâncias do ocorrido.