NATUREZA

Histórico! Filhotes de arara-vermelha nascem na Bahia após quase 200 anos de extinção

Caso inédito confirma sucesso de projeto ambiental no sul do estado

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:50

Reprodu Crédito: Arara-vermelha

Pela primeira vez em quase dois séculos, filhotes de arara-vermelha-grande nasceram em área de Mata Atlântica no sul da Bahia. O registro foi confirmado em abril pelo Ibama e é considerado um marco para a recuperação da espécie no bioma.

O nascimento ocorreu dentro de um projeto de reintrodução iniciado em 2022 pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Porto Seguro. De acordo com o órgão, esta é a primeira vez que há reprodução documentada da espécie em vida livre após a reintrodução na região.

Arara-vermelha 1 de 6

A arara-vermelha-grande já foi comum no litoral brasileiro e chegou a ser descrita ainda no início da colonização, em registros como a carta de Pero Vaz de Caminha. Com o avanço do desmatamento e o tráfico de animais silvestres, a espécie acabou desaparecendo da Mata Atlântica.

Para tentar reverter esse cenário, o projeto utiliza aves provenientes de cativeiro, que passam por etapas de reabilitação e adaptação antes da soltura. O primeiro grupo foi reintroduzido em 2024, em uma área de cerca de 7 mil hectares que inclui a Reserva Veracel.

Já em 2026, equipes técnicas passaram a observar comportamentos reprodutivos, como formação de casais, ocupação de ninhos e defesa de território. O nascimento dos filhotes confirma a adaptação das aves ao ambiente natural.