Histórico! Filhotes de arara-vermelha nascem na Bahia após quase 200 anos de extinção

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Elaine Sanoli
Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:50
Pela primeira vez em quase dois séculos, filhotes de arara-vermelha-grande nasceram em área de Mata Atlântica no sul da Bahia. O registro foi confirmado em abril pelo Ibama e é considerado um marco para a recuperação da espécie no bioma.
O nascimento ocorreu dentro de um projeto de reintrodução iniciado em 2022 pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Porto Seguro. De acordo com o órgão, esta é a primeira vez que há reprodução documentada da espécie em vida livre após a reintrodução na região.
Arara-vermelha
A arara-vermelha-grande já foi comum no litoral brasileiro e chegou a ser descrita ainda no início da colonização, em registros como a carta de Pero Vaz de Caminha. Com o avanço do desmatamento e o tráfico de animais silvestres, a espécie acabou desaparecendo da Mata Atlântica.
Para tentar reverter esse cenário, o projeto utiliza aves provenientes de cativeiro, que passam por etapas de reabilitação e adaptação antes da soltura. O primeiro grupo foi reintroduzido em 2024, em uma área de cerca de 7 mil hectares que inclui a Reserva Veracel.
Já em 2026, equipes técnicas passaram a observar comportamentos reprodutivos, como formação de casais, ocupação de ninhos e defesa de território. O nascimento dos filhotes confirma a adaptação das aves ao ambiente natural.
O resultado é visto como um avanço importante para a conservação da biodiversidade e reforça o potencial de recuperação de espécies ameaçadas na Mata Atlântica.