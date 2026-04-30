ECONOMIA

Saiba quais são os 10 maiores supermercados da Bahia

Primeira empresa com sede na Bahia a figurar no levantamento é o Atakarejo

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:00

Supermercado - imagem ilustrativa Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) divulgou os resultados da edição de 2026 do ranking com as maiores empresas do varejo alimentar brasileiro. Redes baianas do setor aparecem na listagem, e a primeira empresa com sede na Bahia a figurar no levantamento é o Atakarejo.

O supermercado ocupa a 21ª posição no ranking geral, com faturamento de R$ 6.320.525.623. A rede melhorou uma colocação em relação ao levantamento do ano passado, quando ficou em 22º lugar.

Atakarejo Salvador 1 de 6

A segunda empresa baiana da lista é a Rede Mix, que ocupa a 78ª posição, com faturamento de R$ 1.249.577.381. A rede caiu uma colocação em comparação com o ranking de 2025.

Veja como é o novo RedeMix do Salvador Shopping 1 de 9

A terceira rede a aparecer na lista é o Hiperideal, na 84ª colocação. O grupo, que caiu quatro posições em relação ao levantamento anterior, faturou cerca de R$ 1.116.455.308 no período avaliado.

O quarto supermercado da lista é o Total Atacado, na 106ª posição, após cair 12 colocações entre 2025 e 2026. O faturamento da empresa ficou em R$ 831.032.781.

Na quinta colocação entre as empresas baianas está o Novo Mix, com R$ 814.538.240 de faturamento. O grupo ocupa a 108ª posição, uma acima do desempenho registrado em 2025, quando ficou no 109º lugar geral. Na sequência, a Rede Fort ocupa a 113ª posição, com R$ 763.144.439.

Em sétimo lugar entre as redes baianas aparece um estreante no ranking: o Mix Bahia, na 170ª posição. Seu faturamento ficou em R$ 398.474.146. Seis colocações abaixo, no 176º lugar, está o Unimar Supermercado, com faturamento de R$ 385.200.000.

A lista das dez maiores empresas baianas é finalizada com:

Itão Supermercados, em 223º lugar, com R$ 276.339.000 de faturamento;