CRIME

Bandidos interceptam caminhão com carga de R$ 800 mil, fazem motorista refém e trocam tiros com polícia em Salvador

Suspeito foi preso e adolescente foi apreendido

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:57

Caminhão foi interceptado por bandidos Crédito: Divulgação

Uma operação policial realizada na madrugada desta quinta-feira (30) impediu o roubo de uma carga de aparelhos de refrigeração no bairro de Valéria, em Salvador. Durante a ação, um homem foi preso em flagrante por roubo, enquanto um adolescente foi apreendido por ato infracional equivalente ao mesmo crime.

De acordo com a polícia, equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), chegaram ao local após receberem informações de inteligência sobre um grupo criminoso que fazia o transbordo de mercadorias retiradas de um caminhão.

Ao se dirigirem até a área indicada, os policiais conseguiram interceptar um veículo que saía do local levando parte da carga. Durante a aproximação, integrantes do grupo que faziam a vigilância reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo contra os agentes, mantendo o motorista da carreta como refém.

Caminhão com carga de R$ 800 mil foi recuperado 1 de 3

Houve troca de tiros, e os suspeitos conseguiram fugir. Eles deixaram para trás grande parte da carga, o que permitiu a recuperação da maioria dos produtos e a libertação do motorista. O material apreendido, junto com o veículo utilizado na ação, está avaliado em cerca de R$ 800 mil.