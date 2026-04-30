LATROCÍNIO

Suspeito de matar estudante de arquitetura em assalto na orla de Salvador é preso

Carro da vítima foi roubado no crime

Carol Neves

Publicado em 30 de abril de 2026 às 12:18

Kelvin Souza Crédito: Reprodução

A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (30), a Operação Faixa de Areia, que terminou com a prisão de um suspeito de 19 anos investigado por latrocínio. Ele é apontado como um dos envolvidos na morte de Kelvin Gomes de Souza, de 27 anos, morto durante um assalto em fevereiro deste ano no bairro de Stella Maris, em Salvador.

De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFV), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), dois homens chegaram ao local em um automóvel, anunciaram o assalto e roubaram o veículo da vítima. Durante a ação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra Kelvin, que acabou não resistindo. O corpo foi encontrado em uma faixa de areia da região litorânea.

As apurações também apontam que o carro utilizado no crime foi posteriormente localizado abandonado nas proximidades do bairro Vila Verde, em Mussurunga.

O suspeito preso foi encontrado por equipes policiais no bairro de São Cristóvão. A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc), da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) e da Coordenação de Repressão a Furtos e Roubos contra Instituições Financeiras.

Após ser detido, ele foi levado à unidade policial, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. O investigado permanece custodiado e à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer completamente a dinâmica do crime, identificar outros possíveis envolvidos e responsabilizar todos os autores.

Relembre o caso

O crime aconteceu em uma noite de sexta, quando Kelvin, estudante de arquitetura, estava na orla de Stella Maris acompanhado de outra pessoa. Eles foram abordados por dois suspeitos armados, que anunciaram o assalto e levaram celulares e o carro.

Durante a fuga, um dos criminosos atirou contra o estudante, que foi atingido. O acompanhante conseguiu escapar. Equipes do 32º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas, mas os suspeitos não foram localizados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local.

Na época, a Polícia Militar informou que o policiamento na região foi reforçado e destacou o uso de ações integradas com unidades convencionais, táticas e especializadas. A corporação também orientou que denúncias podem ser feitas pelos números 190 e 181.