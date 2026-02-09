Acesse sua conta
O amor muda de tom nesta semana e força decisões que não podem mais ser adiadas

Entre os dias 9 e 15 de fevereiro, sentimentos ficam mais profundos, vínculos são testados e relações verdadeiras se fortalecem enquanto outras pedem coragem para mudar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

A semana entre 9 e 15 de fevereiro marca uma virada importante na forma como lidamos com o amor, os vínculos e as expectativas emocionais. O clima não é de romance superficial, mas de conexão real, presença e maturidade afetiva. Algumas relações se aprofundam naturalmente, enquanto outras revelam limites que já não podem mais ser ignorados. É um período de escolhas conscientes, conversas necessárias e maior sensibilidade emocional. Amar, agora, exige verdade. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: O amor entra em um campo mais reservado, pedindo silêncio, observação e cuidado com o que ainda não está pronto para ser exposto. Você pode sentir vontade de preservar sentimentos ou evitar explicações. Respeite seu tempo emocional e não se force a definir nada agora.

Dica cósmica: Nem toda conexão precisa ser compartilhada para ser real.

Touro: Relações ganham força através da amizade, da troca e da parceria verdadeira. O amor se manifesta em gestos simples, convivência e apoio mútuo. Atenção apenas a imprevistos que pedem flexibilidade emocional.

Dica cósmica: Quem caminha ao seu lado revela muito sobre o que você merece.

Gêmeos: Você começa a filtrar melhor quem realmente está ao seu lado por afinidade emocional e não apenas por conveniência. Conversas profundas ajudam a alinhar expectativas, mesmo que tragam desconforto inicial.

Dica cósmica: Clareza emocional evita mal-entendidos futuros.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Câncer: O desejo por vínculos mais profundos se intensifica. Você passa a questionar se a relação atual acompanha seu crescimento emocional. É uma semana de reflexão sincera sobre reciprocidade.

Dica cósmica: Sentir demais não é fraqueza quando há equilíbrio.

Leão: O amor pede mais compromisso emocional e menos idealização. Relações podem evoluir para um novo nível, desde que haja entrega real. Você sente necessidade de segurança afetiva.

Dica cósmica: Conexões verdadeiras não competem com o seu brilho, elas somam.

Virgem: Parcerias ganham destaque e o amor pede presença, diálogo e disponibilidade. Se estiver solteira, cresce a vontade de algo mais sério. Relações frágeis sentem o peso da realidade.

Dica cósmica: Amor também é responsabilidade emocional.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra: A semana traz reflexões importantes sobre equilíbrio nas relações. Você pode perceber onde está se doando além da conta ou esperando demais do outro. Ajustes são necessários.

Dica cósmica: Harmonia começa quando você respeita seus próprios limites.

Escorpião: O amor ganha intensidade, romantismo e desejo de viver algo fora do comum. Surpresas emocionais podem acontecer se você estiver aberto ao novo.

Dica cósmica: Permitir-se sentir transforma tudo.

Sagitário: O foco emocional se volta para o conforto, a intimidade e a sensação de pertencimento. Relações mais simples e acolhedoras ganham valor.

Dica cósmica: Estabilidade emocional também pode ser libertadora.

Cor de cada signo para 2026

Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango
Touro: Ocre suave por Reprodução/Your Tango
Gêmeos: Amarelo mel por Reprodução/Your Tango
Câncer: Areia por Reprodução/Your Tango
Leão: Dourado terroso por Reprodução/Your Tango
Virgem: Branco por Reprodução/Your Tango
Libra: Bege cintilante por Reprodução/Your Tango
Escorpião: Mel escuro por Reprodução/Your Tango
Sagitário: Marrom caramelo por Reprodução/Your Tango
Capricórnio: Marrom café por Reprodução/Your Tango
Aquário: Marrom dourado por Reprodução/Your Tango
Peixes: Bege rosado por Reprodução/Your Tango
1 de 12
Áries: Laranja queimado por Reprodução/Your Tango

Capricórnio: Conversas importantes fortalecem vínculos e ajudam a resolver pendências emocionais. O amor pede diálogo honesto e menos controle.

Dica cósmica: Falar o que sente é um ato de coragem.

Aquário: Você sente necessidade de se valorizar mais emocionalmente. Relações passam por ajustes ligados a autoestima, troca e reconhecimento.

Dica cósmica: Amor saudável começa pelo respeito próprio.

Peixes: Você entra em evidência emocionalmente. Seu magnetismo aumenta e sentimentos ficam mais intensos. É um ótimo momento para fortalecer vínculos ou iniciar algo novo com mais sensibilidade.

Dica cósmica: Quando você se acolhe, o amor flui naturalmente.

