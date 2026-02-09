ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (9 de fevereiro): os signos ganham mais confiança para ajustar rotas e seguir em frente

A segunda-feira favorece escolhas práticas, adaptações inteligentes e decisões que trazem mais estabilidade no dia a dia

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, pede jogo de cintura, organização e menos ansiedade com o que ainda não está totalmente resolvido. Pequenos ajustes fazem grande diferença, especialmente em trabalho, finanças e relações. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, equilíbrio emocional e clareza nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Áries: Mudanças inesperadas exigem flexibilidade e rapidez mental. Resolver pendências com calma evita desgaste desnecessário.

Cor da sorte: Azul marinho

Número da sorte: 22

Touro: Segurança emocional e financeira ganha destaque. Investir no que traz conforto a longo prazo deixa o dia mais tranquilo.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 8

Gêmeos: Encontros e trocas em grupo renovam o ânimo. Manter constância nos esforços traz bons resultados.

Cor da sorte: Off white

Número da sorte: 9

Câncer: Organização financeira ajuda a reduzir preocupações. Evitar conflitos em casa preserva sua energia emocional.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Leão: Planejar melhor o tempo melhora foco e rendimento. Respeitar seus limites físicos é essencial hoje.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 7

Virgem: O dia favorece foco e clareza em decisões importantes. Estabelecer limites em relações próximas traz alívio.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Libra: Conquistas simples merecem ser celebradas. O trabalho flui melhor quando você confia no próprio ritmo.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 9

Escorpião: Disciplina e constância fortalecem sua confiança. Seguir sua intuição ajuda a escolher melhor onde investir energia.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 5

Sagitário: Atenção a detalhes evita retrabalho. Ajustar expectativas torna o dia mais leve e produtivo.

Cor da sorte: Vinho

Número da sorte: 4

Capricórnio: Organizar a rotina doméstica traz sensação de controle. Pausas curtas ajudam a manter o foco.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 2

Aquário: Mudanças de ambiente ou rotina renovam o ânimo. Equilibrar esforço e descanso faz toda a diferença.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 3

Peixes: Valorizar tradições e referências emocionais traz segurança. Ir com calma nos compromissos evita sobrecarga.

Cor da sorte: Bege