Cor e número da sorte de hoje (9 de fevereiro): os signos ganham mais confiança para ajustar rotas e seguir em frente

Giuliana Mancini
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 09:00
O dia nesta segunda-feira, 9 de fevereiro, pede jogo de cintura, organização e menos ansiedade com o que ainda não está totalmente resolvido. Pequenos ajustes fazem grande diferença, especialmente em trabalho, finanças e relações. As cores e números da sorte ajudam a manter foco, equilíbrio emocional e clareza nas decisões. Veja a previsão do site "Hindustan Times".
Áries: Mudanças inesperadas exigem flexibilidade e rapidez mental. Resolver pendências com calma evita desgaste desnecessário.
Cor da sorte: Azul marinho
Número da sorte: 22
Touro: Segurança emocional e financeira ganha destaque. Investir no que traz conforto a longo prazo deixa o dia mais tranquilo.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 8
Gêmeos: Encontros e trocas em grupo renovam o ânimo. Manter constância nos esforços traz bons resultados.
Cor da sorte: Off white
Número da sorte: 9
Câncer: Organização financeira ajuda a reduzir preocupações. Evitar conflitos em casa preserva sua energia emocional.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Leão: Planejar melhor o tempo melhora foco e rendimento. Respeitar seus limites físicos é essencial hoje.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 7
Virgem: O dia favorece foco e clareza em decisões importantes. Estabelecer limites em relações próximas traz alívio.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 6
Libra: Conquistas simples merecem ser celebradas. O trabalho flui melhor quando você confia no próprio ritmo.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 9
Escorpião: Disciplina e constância fortalecem sua confiança. Seguir sua intuição ajuda a escolher melhor onde investir energia.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 5
Sagitário: Atenção a detalhes evita retrabalho. Ajustar expectativas torna o dia mais leve e produtivo.
Cor da sorte: Vinho
Número da sorte: 4
Capricórnio: Organizar a rotina doméstica traz sensação de controle. Pausas curtas ajudam a manter o foco.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 2
Aquário: Mudanças de ambiente ou rotina renovam o ânimo. Equilibrar esforço e descanso faz toda a diferença.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 3
Peixes: Valorizar tradições e referências emocionais traz segurança. Ir com calma nos compromissos evita sobrecarga.
Cor da sorte: Bege
Número da sorte: 1