DEMISSÃO

Ex-gerente é suspeita de desviar mais de R$ 240 mil e levar franquias da Cacau Show à falência

Investigação apura suposto esquema de fraude que teria causado prejuízos

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 10:42

Cacau Show Crédito: Reprodução

Uma ex-consultora de negócios da rede Cacau Show é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por suspeita de envolvimento em um esquema de estelionato e fraude corporativa que teria causado prejuízo superior a R$ 240 mil a empresários da rede. As informações são do Metrópoles.

Segundo a investigação conduzida pela 32ª Delegacia de Polícia, em Samambaia, a ex-funcionária, identificada como Lilmara Neto Oliveira, teria utilizado a posição de confiança que ocupava na empresa para induzir franqueados a realizarem transferências bancárias para contas de terceiros e empresas supostamente ligadas a ela.

De acordo com relatos das vítimas, a suspeita era responsável por acompanhar resultados, orientar campanhas e auxiliar em questões administrativas e financeiras das unidades. Por ocupar uma função de representação institucional, os empresários afirmam que não desconfiavam das solicitações feitas por ela.

Uma das principais denúncias foi apresentada por uma franqueada de Samambaia, que afirma ter perdido mais de R$ 190 mil após realizar transferências sob orientação da então consultora. Conforme o depoimento, os pagamentos eram justificados como forma de agilizar processos internos e quitar despesas relacionadas a campanhas sazonais da rede.

As apurações apontam que o suposto esquema envolvia ainda a retirada de mercadorias de outras unidades, sob a alegação de que os produtos haviam sido adquiridos pela franquia lesada. Segundo os investigadores, os valores destinados às transações não chegavam aos destinatários corretos e eram direcionados para contas de pessoas ligadas à suspeita.

O caso começou a ganhar repercussão após o desligamento da funcionária, ocorrido em outubro de 2025. A partir daí, franqueados passaram a identificar cobranças de débitos que acreditavam já ter quitado e procuraram esclarecimentos junto à franqueadora.

Em nota ao Metrópoles, a Cacau Show informou que identificou indícios de irregularidades no fim do ano passado e que a colaboradora foi demitida por justa causa após investigação interna. A empresa afirmou ainda que comunicou o caso às autoridades, encaminhou documentos à Polícia Civil, orientou os franqueados afetados a registrarem boletins de ocorrência e ressarciu os valores desviados dos casos já identificados.