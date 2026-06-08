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Dois ciclones vão atuar no Brasil nesta semana; veja os estados que serão afetados

Fenômenos devem provocar mudanças bruscas no tempo, temporais e ventos fortes

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 09:45

Ciclone vai chegar no Brasil Crédito: Shutterstock

A semana será marcada pela atuação de dois ciclones extratropicais que devem provocar mudanças significativas nas condições do tempo em dez estados brasileiros. Segundo informações do portal Meteored, os sistemas meteorológicos devem intensificar as chuvas, aumentar a velocidade dos ventos e favorecer a formação de temporais em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O primeiro ciclone começou a se formar neste domingo (7) a partir de uma área de baixa pressão atmosférica que já provocou chuva em pontos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A expectativa é que o sistema ganhe força nesta segunda-feira (8), aumentando a nebulosidade e provocando pancadas de chuva nos três estados da Região Sul.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Na terça-feira (9), o ciclone estará posicionado sobre o oceano. Apesar de contribuir para a redução das chuvas no Sul, o fenômeno deve provocar ventos com rajadas de até 60 km/h em algumas localidades.

Enquanto isso, uma nova área de instabilidade começará a se desenvolver entre o Paraguai e Mato Grosso do Sul, dando origem ao segundo ciclone da semana.

A partir de quarta-feira (10), a nova área de baixa pressão deve provocar chuva forte em partes de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. As instabilidades avançam ao longo dos dias seguintes e ganham intensidade na quinta-feira (11), aumentando o risco de temporais em diversas áreas do Centro-Sul do país.

Segundo o Meteored, os maiores volumes de chuva são esperados para regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Também podem ocorrer precipitações em áreas de Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Na sexta-feira (12), o segundo ciclone extratropical deve se formar sobre o oceano, mantendo a influência sobre boa parte do centro-sul do Brasil. O sistema continuará favorecendo chuvas intensas, especialmente no leste do Rio Grande do Sul, centro-leste de Santa Catarina, leste do Paraná e em áreas do estado de São Paulo.

Entre os estados afetados pelos dois sistemas meteorológicos ao longo da semana estão Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo.