Nubank confirma encerramento de serviço 'queridinho' de clientes no Brasil

Millena Marques
Publicado em 18 de abril de 2026 às 19:01
O Nubank anunciou a suspensão do acesso gratuito ao streaming HBO Max para clientes do Brasil. Agora, o benefício virou uma oferta com desconto.
Antes, os clientes do Ultravioleta conseguiam o acesso ao streaming no pacote premium. Com a mudança, as condições especiais só serão ofertadas para assinatura.
Mas, afinal, o que isso significa na prática? Os clientes do Nubank que quiserem continuar pagar um valor mensal promocional.
O plano Básico, com anúncios, passou para R$ 11,90, enquanto o plano Standard, sem anúncios, ficou em R$ 17,90.