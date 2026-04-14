ALTA GASTRONOMIA

Saiba quanto custa para comer nos dois únicos restaurantes com três estrelas Michelin do Brasil

Estabelecimentos ficam em São Paulo

Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:15

Tortellini de pato assado na lenha com brodo de tucupi e enguia do Evvai Crédito: Reprodução

Apenas dois restaurantes brasileiros tem a classificação máxima de três estrelas do famoso guia Michelin, uma referência da gastronomia mundial. Os dois estabelecimentos estão localizados em São Paulo e ganharam a terceira estrela na edição de 2026 do guia.

Os restaurantes em questão são o Evvai, que fica no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, e o Tuju, localizado no bairro Jardim Paulistano, também na capital paulista.

Veja alguns pratos dos restaurantes premiados 1 de 12

Os pratos, de ambos, podem sair por até R$ 1,5 mil, sem incluir bebidas e serviço, de acordo com levantamento feito pelo Guia Folha. No Evvai, por exemplo, a culinária italiana é combinada com ingredientes brasileiros pelas mãos do chef Luiz Filipe Souza. Por lá, um tortellini de pato assado na lenha com brodo de tucupi e enguia sai por R$ 1.250. Os vinhos custam a partir de R$ 619.