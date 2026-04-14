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Saiba quanto custa para comer nos dois únicos restaurantes com três estrelas Michelin do Brasil

Estabelecimentos ficam em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:15

Pratos do Evvai
Tortellini de pato assado na lenha com brodo de tucupi e enguia do Evvai Crédito: Reprodução

Apenas dois restaurantes brasileiros tem a classificação máxima de três estrelas do famoso guia Michelin, uma referência da gastronomia mundial. Os dois estabelecimentos estão localizados em São Paulo e ganharam a terceira estrela na edição de 2026 do guia.

Os restaurantes em questão são o Evvai, que fica no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, e o Tuju, localizado no bairro Jardim Paulistano, também na capital paulista.

Veja alguns pratos dos restaurantes premiados

Pratos do Tuju por Reprodução
Pratos do Evvai por Reprodução
Pratos do Tuju por Reprodução
Pratos do Evvai por Reprodução
Pratos do Tuju por Reprodução
Pratos do Evvai por Reprodução
Pratos do Tuju por Reprodução
Pratos do Evvai por Reprodução
Pratos do Tuju por Reprodução
Pratos do Evvai por Reprodução
Pratos do Tuju por Reprodução
Pratos do Evvai por Reprodução
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Pratos do Tuju por Reprodução

Os pratos, de ambos, podem sair por até R$ 1,5 mil, sem incluir bebidas e serviço, de acordo com levantamento feito pelo Guia Folha. No Evvai, por exemplo, a culinária italiana é combinada com ingredientes brasileiros pelas mãos do chef Luiz Filipe Souza. Por lá, um tortellini de pato assado na lenha com brodo de tucupi e enguia sai por R$ 1.250. Os vinhos custam a partir de R$ 619.

O Tuju se descreve como um restaurante de cozinha sazonal paulistana. Lá, sob o comando do chef Ivan Ralston, o menu degustação em dez tempos custa R$ 1,5 mil. Um dos pratos servidos é a lula recheada com duxelle de cogumelos com huitlacoche, fungo do milho, uma nage de conchas e tinta de lula, além de semente de lótus e trufa brasileira, que aparece na quarta etapa do menu degustação. A carta de vinhos da casa tem rótulos clássicos por R$ 2,1 mil, os considerados descobertas, por R$ 950, e os não alcoólicos por R$ 550.

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Tags:

são Paulo Restaurante Gastronomia Preço Guia Michelin Evvai Tuju

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