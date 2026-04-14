Saiba quanto custa para comer nos dois únicos restaurantes com três estrelas Michelin do Brasil

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Monique Lobo
Publicado em 14 de abril de 2026 às 21:15
Apenas dois restaurantes brasileiros tem a classificação máxima de três estrelas do famoso guia Michelin, uma referência da gastronomia mundial. Os dois estabelecimentos estão localizados em São Paulo e ganharam a terceira estrela na edição de 2026 do guia.
Os restaurantes em questão são o Evvai, que fica no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo, e o Tuju, localizado no bairro Jardim Paulistano, também na capital paulista.
Veja alguns pratos dos restaurantes premiados
Os pratos, de ambos, podem sair por até R$ 1,5 mil, sem incluir bebidas e serviço, de acordo com levantamento feito pelo Guia Folha. No Evvai, por exemplo, a culinária italiana é combinada com ingredientes brasileiros pelas mãos do chef Luiz Filipe Souza. Por lá, um tortellini de pato assado na lenha com brodo de tucupi e enguia sai por R$ 1.250. Os vinhos custam a partir de R$ 619.
O Tuju se descreve como um restaurante de cozinha sazonal paulistana. Lá, sob o comando do chef Ivan Ralston, o menu degustação em dez tempos custa R$ 1,5 mil. Um dos pratos servidos é a lula recheada com duxelle de cogumelos com huitlacoche, fungo do milho, uma nage de conchas e tinta de lula, além de semente de lótus e trufa brasileira, que aparece na quarta etapa do menu degustação. A carta de vinhos da casa tem rótulos clássicos por R$ 2,1 mil, os considerados descobertas, por R$ 950, e os não alcoólicos por R$ 550.