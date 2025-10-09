TURISMO

Guia Michelin divulga os 20 melhores hotéis do Brasil em 2025; cinco são na Bahia

A nova classificação adota o sistema de “chaves Michelin”

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:52

Fasano de Trancoso Crédito: Divulgação

O tradicional Guia Michelin, conhecido mundialmente por avaliar e premiar os melhores restaurantes do planeta, acaba de estrear seu selo exclusivo para o setor hoteleiro — e o Brasil marcou presença com 20 hotéis reconhecidos, sendo cinco deles localizados na Bahia.

A nova classificação adota o sistema de “chaves Michelin”, seguindo a lógica das célebres estrelas:

• ?️ – estadia muito especial

• ?️?️ – estadia excepcional

• ?️?️?️ – estadia extraordinária

Nesta primeira edição, divulgada nesta quarta-feira(8), apenas dois hotéis brasileiros receberam a pontuação máxima de três chaves, outros dois conquistaram duas chaves, e a maioria — dezesseis hotéis — foi contemplada com uma chave Michelin, incluindo os cinco da Bahia.

Hotéis brasileiros com três chaves Michelin (?️?️?️):

Rosewood São Paulo – São Paulo (SP)

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel – Foz do Iguaçu (PR)

Hotéis brasileiros com duas chaves Michelin (?️?️):

Copacabana Palace, A Belmond Hotel – Rio de Janeiro (RJ)

Palácio Tangará – São Paulo (SP)

Hotéis brasileiros com uma chave Michelin (?️):

Fasano Angra dos Reis – Angra dos Reis (RJ)

Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort – Barra de São Miguel (AL)

Botanique Hotel & Spa – Campos do Jordão (SP)

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – Governador Celso Ramos (SC)

Txai Resort – Itacaré (BA)

Barracuda Hotel & Villas – Itacaré (BA)

Fasano Boa Vista – Porto Feliz (SP)

Fasano Trancoso – Porto Seguro (BA)

Hotel Santa Teresa Rio MGallery – Rio de Janeiro (RJ)

Fasano Salvador – Salvador (BA)

Fera Palace Hotel – Salvador (BA)

Emiliano São Paulo – São Paulo (SP)

Fasano São Paulo – São Paulo (SP)

Pulso Hotel Faria Lima – São Paulo (SP)

Carmel Taíba Exclusive Resort – Taíba (CE)

Toca da Coruja – Tibau do Sul (RN)

Bahia em evidência

Com cinco representantes entre os melhores do país, a Bahia mostra sua força no turismo de luxo. Foram reconhecidos:

Txai Resort – Itacaré

Barracuda Hotel & Villas – Itacaré

Fasano Trancoso – Porto Seguro

Fasano Salvador – Salvador

Fera Palace Hotel – Salvador

Segundo o Guia Michelin, a curadoria leva em conta aspectos como arquitetura, localização, serviço, personalidade e a capacidade do hotel de oferecer uma experiência única a um preço justo.