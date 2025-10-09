Guia Michelin divulga os 20 melhores hotéis do Brasil em 2025; cinco são na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:52
O tradicional Guia Michelin, conhecido mundialmente por avaliar e premiar os melhores restaurantes do planeta, acaba de estrear seu selo exclusivo para o setor hoteleiro — e o Brasil marcou presença com 20 hotéis reconhecidos, sendo cinco deles localizados na Bahia.
A nova classificação adota o sistema de “chaves Michelin”, seguindo a lógica das célebres estrelas:
• ?️ – estadia muito especial
• ?️?️ – estadia excepcional
• ?️?️?️ – estadia extraordinária
Nesta primeira edição, divulgada nesta quarta-feira(8), apenas dois hotéis brasileiros receberam a pontuação máxima de três chaves, outros dois conquistaram duas chaves, e a maioria — dezesseis hotéis — foi contemplada com uma chave Michelin, incluindo os cinco da Bahia.
Hotéis brasileiros com três chaves Michelin (?️?️?️):
Hotéis brasileiros com duas chaves Michelin (?️?️):
Hotéis brasileiros com uma chave Michelin (?️):
Bahia em evidência
Com cinco representantes entre os melhores do país, a Bahia mostra sua força no turismo de luxo. Foram reconhecidos:
Segundo o Guia Michelin, a curadoria leva em conta aspectos como arquitetura, localização, serviço, personalidade e a capacidade do hotel de oferecer uma experiência única a um preço justo.
A presença da Bahia nesta seleção exclusiva reforça o estado como destino sofisticado, que alia charme natural, cultura e excelência em hospitalidade.