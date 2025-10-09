Acesse sua conta
Guia Michelin divulga os 20 melhores hotéis do Brasil em 2025; cinco são na Bahia

A nova classificação adota o sistema de “chaves Michelin”

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:52

Fasano de Trancoso
Fasano de Trancoso Crédito: Divulgação

O tradicional Guia Michelin, conhecido mundialmente por avaliar e premiar os melhores restaurantes do planeta, acaba de estrear seu selo exclusivo para o setor hoteleiro — e o Brasil marcou presença com 20 hotéis reconhecidos, sendo cinco deles localizados na Bahia.

A nova classificação adota o sistema de “chaves Michelin”, seguindo a lógica das célebres estrelas:

• ?️ – estadia muito especial

• ?️?️ – estadia excepcional

• ?️?️?️ – estadia extraordinária

Nesta primeira edição, divulgada nesta quarta-feira(8), apenas dois hotéis brasileiros receberam a pontuação máxima de três chaves, outros dois conquistaram duas chaves, e a maioria — dezesseis hotéis — foi contemplada com uma chave Michelin, incluindo os cinco da Bahia.

Hotéis brasileiros com três chaves Michelin (?️?️?️):

  • Rosewood São Paulo – São Paulo (SP)
  • Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel – Foz do Iguaçu (PR)

Hotéis brasileiros com duas chaves Michelin (?️?️):

  • Copacabana Palace, A Belmond Hotel – Rio de Janeiro (RJ)
  • Palácio Tangará – São Paulo (SP)

Hotéis brasileiros com uma chave Michelin (?️):

  • Fasano Angra dos Reis – Angra dos Reis (RJ)
  • Kenoa Exclusive Beach & Spa Resort – Barra de São Miguel (AL)
  • Botanique Hotel & Spa – Campos do Jordão (SP)
  • Ponta dos Ganchos Exclusive Resort – Governador Celso Ramos (SC)
  • Txai Resort – Itacaré (BA)
  • Barracuda Hotel & Villas – Itacaré (BA)
  • Fasano Boa Vista – Porto Feliz (SP)
  • Fasano Trancoso – Porto Seguro (BA)
  • Hotel Santa Teresa Rio MGallery – Rio de Janeiro (RJ)
  • Fasano Salvador – Salvador (BA)
  • Fera Palace Hotel – Salvador (BA)
  • Emiliano São Paulo – São Paulo (SP)
  • Fasano São Paulo – São Paulo (SP)
  • Pulso Hotel Faria Lima – São Paulo (SP)
  • Carmel Taíba Exclusive Resort – Taíba (CE)
  • Toca da Coruja – Tibau do Sul (RN)

Bahia em evidência

Com cinco representantes entre os melhores do país, a Bahia mostra sua força no turismo de luxo. Foram reconhecidos:

  • Txai Resort – Itacaré
  • Barracuda Hotel & Villas – Itacaré
  • Fasano Trancoso – Porto Seguro
  • Fasano Salvador – Salvador
  • Fera Palace Hotel – Salvador

Segundo o Guia Michelin, a curadoria leva em conta aspectos como arquitetura, localização, serviço, personalidade e a capacidade do hotel de oferecer uma experiência única a um preço justo.

A presença da Bahia nesta seleção exclusiva reforça o estado como destino sofisticado, que alia charme natural, cultura e excelência em hospitalidade.

