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Após o Bombar, famoso restaurante no Rio Vermelho anuncia encerramento de atividades

Decisão acontece após período de reflexão pós-pandemia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Millena Marques

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de abril de 2026 às 13:18

Solar Gastronomia
Solar Gastronomia Crédito: Reprodução

O restaurante Solar Gastronomia, localizado no Rio Vermelho, em Salvador, anunciou o encerramento de suas atividades na quinta-feira (9). O espaço era comandado pela chef Andrea Nascimento.

De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o restaurante estava passando por um processo de reflexão desde o período da pandemia. A decisão acontece após um movimento que foi amadurecido ao longo dos últimos anos, segundo o comunicado.

Solar Gastronomia

Solar Gastronomia por Reprodução
Solar Gastronomia por Reprodução
Solar Gastronomia por Reprodução
Solar Gastronomia por Reprodução
Solar Gastronomia por Reprodução
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Solar Gastronomia por Reprodução

Ao longo de sua atuação, o Solar se destacou por ir além da proposta tradicional de restaurante. O local reuniu diferentes expressões artísticas, promovendo encontros entre gastronomia, música e cultura. A programação incluiu apresentações de jazz e samba, além de eventos marcantes como as celebrações dedicadas a Yemanjá, integrando o calendário cultural de Salvador.

Sob a condução de Andrea Nascimento, o espaço também ganhou relevância como ambiente de representatividade, contribuindo para ampliar discussões sobre diversidade dentro da gastronomia brasileira.

Também na nota, a chef agradeceu aos clientes, parceiros, artistas e colaboradores que participaram da trajetória do empreendimento, destacando a construção coletiva de um espaço voltado à convivência, à memória e à criação.

Com quase quatro décadas de carreira, Andrea inicia agora um período sabático, voltado à reflexão e ao desenvolvimento de novos projetos, que devem manter como base a proposta de uma cozinha afetiva, característica de seu trabalho ao longo dos anos.

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Fechamento do Bombar

Também na quinta-feira (9), o Bombar anunciou o fim das suas atividades. Gabi da Oxe, proprietária do bar e DJ, explicou detalhes da motivação para o fechamento do bar. “A partir de hoje o Bombar não existe mais, ali era onde estava dedicado os meus esforços, o meu tempo, a minha vida pessoal dedicada a isso”, começou. Gabi explicou que mesmo com as dificuldades e percalços no empreendimento decidiu continuar, mas não o suficiente para manter o negócio de pé.

Bombar RV

Bombar RV por Reprodução
Bombar RVBombar RV por Reprodução
Bombar RV por Reprodução
Bombar RV por Reprodução
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Bombar RV por Reprodução

O acúmulo de problemas financeiros que não reverteram em retorno suficiente para manter o Bombar funcionando normalmente, o desgaste pessoal, o acúmulo de funções e as dificuldades de administração culminaram no fechamento do bar icônico que marcou baianos e turistas durante oito anos, no bairro boêmio.

“Além de ser um sonho, além de ser tudo que eu construí esse tempo todo, era a minha cara ali estampada e eu precisava, de certa forma, preservar isso. E eu realmente tentei. Eu assumi tudo sozinha, sem suporte, sem grana, sem uma grande rede de apoio empresarial para me ajudar, sem experiência no que eu estava fazendo. A minha experiência sempre foi cultura, sempre foi produzir. Escolhi ficar porque eu achei realmente que trabalho se resolvia com trabalho”, desabafou.

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Bahia Salvador Bombar rv

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