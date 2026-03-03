STREAMING

Reviravolta em Bridgerton muda destino de Lady Whistledown e gera teorias

Quarta temporada indica nova autora da coluna de fofocas e altera rumo previsto nos livros de Julia Quinn

Fernanda Varela

Publicado em 3 de março de 2026 às 15:41

Bridgerton Crédito: Reprodução

A quarta temporada de Bridgerton trouxe uma mudança significativa na história de Lady Whistledown e abriu espaço para novas teorias entre os fãs. Após assumir publicamente a autoria da famosa coluna de fofocas na terceira temporada, Penelope decidiu abandonar o título. No entanto, pouco depois, um novo panfleto assinado por Whistledown voltou a circular.

No episódio final, Penelope e Colin recebem uma nova edição do jornal, confirmando que outra pessoa assumiu a identidade. A reviravolta marca uma diferença importante em relação aos livros de Bridgerton, escritos por Julia Quinn. Nas obras originais, Penelope mantém o segredo por anos e encerra a coluna de forma definitiva, sem deixar sucessores.

Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix 1 de 20

Na adaptação da Netflix, porém, a narrativa seguiu outro caminho. A showrunner Jess Brownell afirmou em entrevista ao TV Insider que a nova fase da personagem já apresenta diferenças perceptíveis. A narração continua a cargo de Julie Andrews, mas com uma variação sutil no tom para indicar a mudança por trás da escrita.

Segundo Brownell, a nova Lady Whistledown terá características próprias, embora mantenha elementos clássicos da coluna, como a tradicional saudação aos leitores. Ela adiantou que o novo perfil apresentará um código moral distinto e um estilo diferente de escrita.