Reviravolta em Bridgerton muda destino de Lady Whistledown e gera teorias

Fernanda Varela
Publicado em 3 de março de 2026 às 15:41
A quarta temporada de Bridgerton trouxe uma mudança significativa na história de Lady Whistledown e abriu espaço para novas teorias entre os fãs. Após assumir publicamente a autoria da famosa coluna de fofocas na terceira temporada, Penelope decidiu abandonar o título. No entanto, pouco depois, um novo panfleto assinado por Whistledown voltou a circular.
No episódio final, Penelope e Colin recebem uma nova edição do jornal, confirmando que outra pessoa assumiu a identidade. A reviravolta marca uma diferença importante em relação aos livros de Bridgerton, escritos por Julia Quinn. Nas obras originais, Penelope mantém o segredo por anos e encerra a coluna de forma definitiva, sem deixar sucessores.
Quarta temporada de Bridgerton chega à Netflix
Na adaptação da Netflix, porém, a narrativa seguiu outro caminho. A showrunner Jess Brownell afirmou em entrevista ao TV Insider que a nova fase da personagem já apresenta diferenças perceptíveis. A narração continua a cargo de Julie Andrews, mas com uma variação sutil no tom para indicar a mudança por trás da escrita.
Segundo Brownell, a nova Lady Whistledown terá características próprias, embora mantenha elementos clássicos da coluna, como a tradicional saudação aos leitores. Ela adiantou que o novo perfil apresentará um código moral distinto e um estilo diferente de escrita.
A produtora também confirmou que a identidade da nova autora já está definida e que se trata de alguém conhecido pelo público. A revelação deve ganhar destaque na próxima temporada, alimentando ainda mais as especulações sobre quem assumiu o papel central na sociedade londrina retratada pela série.