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Hoje (17 de maio) traz recomeços emocionais e decisões que podem mudar o rumo da sua semana

O domingo chega com energia de renovação, conversas importantes e uma vontade maior de buscar paz, estabilidade e clareza emocional

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia hoje, 17 de maio, favorece desacelerar, reorganizar sentimentos e prestar mais atenção ao que vem sendo ignorado nas últimas semanas. Muitos signos podem sentir necessidade de proteger a própria energia, rever relações e tomar decisões mais conscientes sobre futuro, amor e rotina. Pequenos movimentos feitos hoje tendem a ter impacto maior do que parece. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries: Hoje será importante controlar impulsos e agir com mais paciência diante de situações emocionais. O domingo favorece conversas sinceras, reencontros e decisões ligadas à vida afetiva. No trabalho e nas finanças, tente evitar atitudes precipitadas.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece sua energia.

Touro: O dia favorece conforto, descanso e reorganização emocional. Você pode sentir necessidade de desacelerar e se afastar de ambientes cansativos. No amor, estabilidade e acolhimento ganham mais importância do que intensidade.

Dica cósmica: Seu bem-estar precisa ser prioridade também.

Gêmeos: Hoje sua comunicação ganha força e pode aproximar pessoas importantes. O domingo favorece encontros, trocas sinceras e novas ideias para projetos futuros. Evite apenas se sobrecarregar tentando resolver tudo ao mesmo tempo.

Dica cósmica: Organizar a mente ajuda a organizar a vida.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia traz mais sensibilidade e vontade de fortalecer laços emocionais. Questões familiares podem ganhar destaque e exigir mais maturidade emocional. No amor, pequenos gestos terão grande impacto.

Dica cósmica: Segurança emocional também nasce da reciprocidade.

Leão: Hoje você tende a sentir mais coragem para resolver pendências emocionais e tomar decisões importantes. O momento favorece mudanças na rotina e planos ligados ao futuro. Nos relacionamentos, orgulho excessivo pode criar distância desnecessária.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não diminui sua força.

Virgem: O domingo favorece organização interna, descanso e revisão de prioridades. Você pode sentir necessidade de diminuir cobranças e olhar com mais carinho para si mesma. No amor, sinceridade emocional será essencial.

Dica cósmica: Você não precisa controlar tudo para ter estabilidade.

As plantas que são a cara de cada signo

Plantas por Shutterstock
Áries – Espada de São Jorge: Forte e resistente, simboliza a proteção e a coragem inabalável do ariano frente a qualquer desafio. por Shutterstock
Touro – Jiboia: Exuberante e adaptável, traz a sensação de conforto e estabilidade que o taurino tanto valoriza no lar. por Shutterstock
Gêmeos – Clorofito: Versátil e purificadora, esta planta de "mil faces" acompanha o ritmo dinâmico e a leveza da mente geminiana. por Shutterstock
Câncer – Lírio da Paz: Com flores que inspiram tranquilidade e intuição, reflete perfeitamente a alma sensível e acolhedora de Câncer. por Shutterstock
Leão – Girassol: Símbolo de vitalidade e autoconfiança, busca sempre a luz e brilha como o centro das atenções, assim como o leonino. por Shutterstock
Virgem – Orquídea: Rara e sofisticada, exige o cuidado detalhista e a dedicação que são marcas registradas da personalidade de Virgem. por Shutterstock
Libra – Antúrio: Com formato de coração, esta planta clássica representa a busca por harmonia, beleza e o equilíbrio nas relações. por Shutterstock
Escorpião – Comigo-Ninguém-Pode: Envolta em mistério, simboliza a proteção e o magnetismo intenso de Escorpião, além de sua força de regeneração. por Shutterstock
Sagitário – Samambaia: Expansiva e livre, esta planta cresce para todos os lados e combina com o espírito aventureiro do sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Bonsai: Representa a paciência, a disciplina e o respeito ao tempo, valores fundamentais para a maturidade de Capricórnio. por Shutterstock
Aquário – Tillandsia: Exótica e independente, vive apenas de luz e ar, traduzindo a mente inovadora e a liberdade de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Lavanda: Com aroma relaxante, promove a paz espiritual e a conexão necessária para acalmar a mente sonhadora do pisciano. por Shutterstock
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Plantas por Shutterstock

Libra: Hoje será importante equilibrar suas necessidades com as expectativas das outras pessoas. O dia favorece reconciliações, conversas importantes e mais clareza sobre vínculos afetivos. Evite ignorar desconfortos emocionais.

Dica cósmica: Harmonia não significa aceitar tudo em silêncio.

Escorpião: O domingo traz intensidade emocional e necessidade de transformação interna. Você pode perceber com mais clareza o que precisa deixar para trás para seguir mais leve. No amor, sinceridade evita desgastes futuros.

Dica cósmica: Algumas mudanças começam quando você para de insistir.

Sagitário: Hoje o foco estará em liberdade emocional, bem-estar e reorganização da rotina. O momento favorece lazer, descanso e conexões mais leves. Nos relacionamentos, será importante ouvir mais e agir menos no impulso.

Dica cósmica: Nem toda resposta está na pressa.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Capricórnio: O dia favorece estabilidade emocional, proximidade familiar e descanso mental. Você pode sentir vontade de desacelerar e cuidar mais da própria energia. No trabalho, novas ideias começam a ganhar forma aos poucos.

Dica cósmica: Sua produtividade não define seu valor.

Aquário: Hoje sua mente estará mais criativa e aberta para mudanças importantes. Conversas inesperadas podem trazer novas perspectivas sobre relacionamentos e futuro. Evite apenas se afastar emocionalmente diante de conflitos.

Dica cósmica: Presença vale mais do que promessas bonitas.

Peixes: O domingo favorece conexão emocional, intuição e momentos de cura interna. Você pode sentir necessidade de silêncio, descanso e proximidade com pessoas que tragam paz. No amor, o momento favorece vínculos mais sinceros.

Dica cósmica: Sua sensibilidade merece proteção.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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