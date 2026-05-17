ASTROLOGIA

Hoje (17 de maio) traz recomeços emocionais e decisões que podem mudar o rumo da sua semana

O domingo chega com energia de renovação, conversas importantes e uma vontade maior de buscar paz, estabilidade e clareza emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia hoje, 17 de maio, favorece desacelerar, reorganizar sentimentos e prestar mais atenção ao que vem sendo ignorado nas últimas semanas. Muitos signos podem sentir necessidade de proteger a própria energia, rever relações e tomar decisões mais conscientes sobre futuro, amor e rotina. Pequenos movimentos feitos hoje tendem a ter impacto maior do que parece. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje será importante controlar impulsos e agir com mais paciência diante de situações emocionais. O domingo favorece conversas sinceras, reencontros e decisões ligadas à vida afetiva. No trabalho e nas finanças, tente evitar atitudes precipitadas.

Dica cósmica: Nem toda batalha merece sua energia.

Touro: O dia favorece conforto, descanso e reorganização emocional. Você pode sentir necessidade de desacelerar e se afastar de ambientes cansativos. No amor, estabilidade e acolhimento ganham mais importância do que intensidade.

Dica cósmica: Seu bem-estar precisa ser prioridade também.

Gêmeos: Hoje sua comunicação ganha força e pode aproximar pessoas importantes. O domingo favorece encontros, trocas sinceras e novas ideias para projetos futuros. Evite apenas se sobrecarregar tentando resolver tudo ao mesmo tempo.

Dica cósmica: Organizar a mente ajuda a organizar a vida.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Câncer: O dia traz mais sensibilidade e vontade de fortalecer laços emocionais. Questões familiares podem ganhar destaque e exigir mais maturidade emocional. No amor, pequenos gestos terão grande impacto.

Dica cósmica: Segurança emocional também nasce da reciprocidade.

Leão: Hoje você tende a sentir mais coragem para resolver pendências emocionais e tomar decisões importantes. O momento favorece mudanças na rotina e planos ligados ao futuro. Nos relacionamentos, orgulho excessivo pode criar distância desnecessária.

Dica cósmica: Vulnerabilidade não diminui sua força.

Virgem: O domingo favorece organização interna, descanso e revisão de prioridades. Você pode sentir necessidade de diminuir cobranças e olhar com mais carinho para si mesma. No amor, sinceridade emocional será essencial.

Dica cósmica: Você não precisa controlar tudo para ter estabilidade.

As plantas que são a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje será importante equilibrar suas necessidades com as expectativas das outras pessoas. O dia favorece reconciliações, conversas importantes e mais clareza sobre vínculos afetivos. Evite ignorar desconfortos emocionais.

Dica cósmica: Harmonia não significa aceitar tudo em silêncio.

Escorpião: O domingo traz intensidade emocional e necessidade de transformação interna. Você pode perceber com mais clareza o que precisa deixar para trás para seguir mais leve. No amor, sinceridade evita desgastes futuros.

Dica cósmica: Algumas mudanças começam quando você para de insistir.

Sagitário: Hoje o foco estará em liberdade emocional, bem-estar e reorganização da rotina. O momento favorece lazer, descanso e conexões mais leves. Nos relacionamentos, será importante ouvir mais e agir menos no impulso.

Dica cósmica: Nem toda resposta está na pressa.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Capricórnio: O dia favorece estabilidade emocional, proximidade familiar e descanso mental. Você pode sentir vontade de desacelerar e cuidar mais da própria energia. No trabalho, novas ideias começam a ganhar forma aos poucos.

Dica cósmica: Sua produtividade não define seu valor.

Aquário: Hoje sua mente estará mais criativa e aberta para mudanças importantes. Conversas inesperadas podem trazer novas perspectivas sobre relacionamentos e futuro. Evite apenas se afastar emocionalmente diante de conflitos.

Dica cósmica: Presença vale mais do que promessas bonitas.

Peixes: O domingo favorece conexão emocional, intuição e momentos de cura interna. Você pode sentir necessidade de silêncio, descanso e proximidade com pessoas que tragam paz. No amor, o momento favorece vínculos mais sinceros.