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'Não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações' - o versículo bíblico que continua atual em tempos de ansiedade

A passagem do Evangelho de Mateus segue sendo compartilhada por fiéis ao falar sobre excesso de preocupação, medo do futuro e a dificuldade de desacelerar a mente

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de maio de 2026 às 03:00

São mais de 200 versões diferentes da Bíblia
São mais de 200 versões diferentes da Bíblia Crédito: Shutterstock

Em uma rotina marcada por cobranças, insegurança e excesso de informação, muita gente convive com a sensação de que precisa resolver tudo imediatamente. A passagem bíblica presente no Evangelho de Mateus atravessa gerações justamente por tocar em um sentimento cada vez mais comum: a ansiedade em relação ao futuro.

Bíblia

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O versículo, atribuído aos ensinamentos de Jesus Cristo, propõe uma reflexão sobre a necessidade de viver um dia de cada vez. Em vez de alimentar preocupações constantes com situações que ainda nem aconteceram, a mensagem sugere foco no presente e confiança diante das incertezas da vida.

A ideia continua atual principalmente em um período em que redes sociais, produtividade excessiva e comparação constante fazem muitas pessoas sentirem que estão sempre atrasadas ou devendo algo.

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Na prática, a reflexão aparece em situações comuns do cotidiano. Preocupação financeira, medo de decepcionar outras pessoas, pressão profissional e insegurança sobre decisões futuras frequentemente provocam desgaste emocional antes mesmo de qualquer problema acontecer de fato.

Especialistas em comportamento costumam relacionar pensamentos como esse à importância de reduzir a antecipação excessiva de cenários negativos. Embora a ansiedade faça parte da experiência humana, viver permanentemente focado no amanhã pode dificultar a capacidade de aproveitar o presente.

O trecho bíblico não propõe ignorar responsabilidades ou deixar de planejar a vida. A mensagem central está mais ligada ao equilíbrio emocional e à ideia de que nem tudo pode ser controlado o tempo inteiro.

Talvez seja justamente por isso que o ensinamento continue sendo compartilhado tantos séculos depois. Em meio a uma rotina acelerada e cheia de incertezas, a frase funciona como um lembrete simples de que carregar antecipadamente todos os problemas do futuro pode tornar o presente ainda mais pesado.

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