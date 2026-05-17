ASTROLOGIA

Cores da sorte de cada signo: veja quais podem atrair amor, dinheiro e boas energias

Astrologia aponta tonalidades que ajudam a fortalecer autoestima, equilíbrio emocional e prosperidade

Publicado em 17 de maio de 2026 às 03:00

Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

As cores podem influenciar emoções, humor e até a forma como cada pessoa se conecta com a própria energia. Segundo a astrologia, cada signo possui tonalidades capazes de potencializar características positivas e ajudar a atrair amor, proteção, equilíbrio e prosperidade.

Essas cores podem ser usadas em roupas, acessórios, maquiagem, decoração ou até em objetos do cotidiano.

Veja quais são as cores da sorte de cada signo:

Áries

Arianos se conectam com tons intensos e vibrantes. Vermelho, laranja e vinho ajudam a fortalecer coragem, liderança, ação e autoconfiança.

Touro

Os taurinos vibram melhor com cores ligadas à natureza. Verde-musgo, rosa-claro e marrom favorecem estabilidade emocional, conforto e prosperidade.

Gêmeos

Amarelo, azul-claro e tons pastel estimulam criatividade, comunicação e novas conexões para os geminianos.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias 1 de 13

Câncer

Cancerianos costumam se sentir mais protegidos com branco, prata e azul-claro, cores que favorecem equilíbrio emocional e intuição.

Leão

Dourado, amarelo e laranja reforçam brilho pessoal, magnetismo e autoestima dos leoninos.

Virgem

Virginianos encontram mais equilíbrio em bege, verde-oliva e tons terrosos, associados a foco, estabilidade e produtividade.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra

Rosa, azul-bebê e lilás ajudam os librianos a fortalecer harmonia, autoestima e relações afetivas.

Escorpião

Escorpianos se conectam com preto, vinho e bordô, cores ligadas à intensidade emocional, proteção energética e transformação.

Sagitário

Roxo, azul-turquesa e laranja favorecem otimismo, expansão e liberdade para os sagitarianos.

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Capricórnio

Cinza, preto e verde-escuro ajudam capricornianos a fortalecer disciplina, estabilidade e prosperidade profissional.

Aquário

Azul-elétrico, prata e violeta estimulam criatividade, autenticidade e inovação nos aquarianos.

Peixes