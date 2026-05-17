Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cores da sorte de cada signo: veja quais podem atrair amor, dinheiro e boas energias

Astrologia aponta tonalidades que ajudam a fortalecer autoestima, equilíbrio emocional e prosperidade

Publicado em 17 de maio de 2026 às 03:00

Cor e número da sorte dos signos
Cor e número da sorte dos signos Crédito: Imagem gerada por IA

As cores podem influenciar emoções, humor e até a forma como cada pessoa se conecta com a própria energia. Segundo a astrologia, cada signo possui tonalidades capazes de potencializar características positivas e ajudar a atrair amor, proteção, equilíbrio e prosperidade.

Essas cores podem ser usadas em roupas, acessórios, maquiagem, decoração ou até em objetos do cotidiano.

Veja quais são as cores da sorte de cada signo:

Áries

Arianos se conectam com tons intensos e vibrantes. Vermelho, laranja e vinho ajudam a fortalecer coragem, liderança, ação e autoconfiança.

Touro

Os taurinos vibram melhor com cores ligadas à natureza. Verde-musgo, rosa-claro e marrom favorecem estabilidade emocional, conforto e prosperidade.

Gêmeos

Amarelo, azul-claro e tons pastel estimulam criatividade, comunicação e novas conexões para os geminianos.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
1 de 13
Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Câncer

Cancerianos costumam se sentir mais protegidos com branco, prata e azul-claro, cores que favorecem equilíbrio emocional e intuição.

Leão

Dourado, amarelo e laranja reforçam brilho pessoal, magnetismo e autoestima dos leoninos.

Virgem

Virginianos encontram mais equilíbrio em bege, verde-oliva e tons terrosos, associados a foco, estabilidade e produtividade.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Libra

Rosa, azul-bebê e lilás ajudam os librianos a fortalecer harmonia, autoestima e relações afetivas.

Escorpião

Escorpianos se conectam com preto, vinho e bordô, cores ligadas à intensidade emocional, proteção energética e transformação.

Sagitário

Roxo, azul-turquesa e laranja favorecem otimismo, expansão e liberdade para os sagitarianos.

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
1 de 13
Cachorros por Shutterstock

Capricórnio

Cinza, preto e verde-escuro ajudam capricornianos a fortalecer disciplina, estabilidade e prosperidade profissional.

Aquário

Azul-elétrico, prata e violeta estimulam criatividade, autenticidade e inovação nos aquarianos.

Peixes

Piscianos se beneficiam de azul-claro, lilás e verde-água, cores ligadas à intuição, proteção emocional e conexão espiritual.

Leia mais

Imagem - Horóscopo semanal (18 a 24 de maio): veja quais signos terão sorte no amor e oportunidades com dinheiro

Horóscopo semanal (18 a 24 de maio): veja quais signos terão sorte no amor e oportunidades com dinheiro

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Enquanto adiamos, a vida passa' - o pensamento de Sêneca sobre tempo e procrastinação

Frase do dia da Filosofia: 'Enquanto adiamos, a vida passa' - o pensamento de Sêneca sobre tempo e procrastinação

Imagem - Anjo da Guarda traz resposta importante para 4 signos neste domingo (17 de maio): verdade vem à tona

Anjo da Guarda traz resposta importante para 4 signos neste domingo (17 de maio): verdade vem à tona

Mais recentes

Imagem - Hoje (17 de maio) traz recomeços emocionais e decisões que podem mudar o rumo da sua semana

Hoje (17 de maio) traz recomeços emocionais e decisões que podem mudar o rumo da sua semana
Imagem - 'Não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações' - o versículo bíblico que continua atual em tempos de ansiedade

'Não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações' - o versículo bíblico que continua atual em tempos de ansiedade
Imagem - O pior já ficou para trás: O abraço dos astros que traz cura e perdão neste domingo (17 de maio)

O pior já ficou para trás: O abraço dos astros que traz cura e perdão neste domingo (17 de maio)