Cores da sorte de cada signo: veja quais podem atrair amor, dinheiro e boas energias

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Publicado em 17 de maio de 2026 às 03:00
As cores podem influenciar emoções, humor e até a forma como cada pessoa se conecta com a própria energia. Segundo a astrologia, cada signo possui tonalidades capazes de potencializar características positivas e ajudar a atrair amor, proteção, equilíbrio e prosperidade.
Essas cores podem ser usadas em roupas, acessórios, maquiagem, decoração ou até em objetos do cotidiano.
Veja quais são as cores da sorte de cada signo:
Áries
Arianos se conectam com tons intensos e vibrantes. Vermelho, laranja e vinho ajudam a fortalecer coragem, liderança, ação e autoconfiança.
Touro
Os taurinos vibram melhor com cores ligadas à natureza. Verde-musgo, rosa-claro e marrom favorecem estabilidade emocional, conforto e prosperidade.
Gêmeos
Amarelo, azul-claro e tons pastel estimulam criatividade, comunicação e novas conexões para os geminianos.
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
Câncer
Cancerianos costumam se sentir mais protegidos com branco, prata e azul-claro, cores que favorecem equilíbrio emocional e intuição.
Leão
Dourado, amarelo e laranja reforçam brilho pessoal, magnetismo e autoestima dos leoninos.
Virgem
Virginianos encontram mais equilíbrio em bege, verde-oliva e tons terrosos, associados a foco, estabilidade e produtividade.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Libra
Rosa, azul-bebê e lilás ajudam os librianos a fortalecer harmonia, autoestima e relações afetivas.
Escorpião
Escorpianos se conectam com preto, vinho e bordô, cores ligadas à intensidade emocional, proteção energética e transformação.
Sagitário
Roxo, azul-turquesa e laranja favorecem otimismo, expansão e liberdade para os sagitarianos.
O cachorro que representa cada signo
Capricórnio
Cinza, preto e verde-escuro ajudam capricornianos a fortalecer disciplina, estabilidade e prosperidade profissional.
Aquário
Azul-elétrico, prata e violeta estimulam criatividade, autenticidade e inovação nos aquarianos.
Peixes
Piscianos se beneficiam de azul-claro, lilás e verde-água, cores ligadas à intuição, proteção emocional e conexão espiritual.