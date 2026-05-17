LITERATURA

5 livros brasileiros selecionados para uma das feiras de literatura mais renomadas do mundo; saiba quais

Obras passam por diversos temas, desde imigração até ecologia, mas de uma maneira acessível para os pequeninos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 04:04

Literatura infantil está diretamente correlacionada com o desenvolvimento cognitivo Crédito: Kaboompics / Pexels

Cinco livros infantis brasileiros entraram na seleção The BRAW Amazing Bookshelf 2026, ligada à Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, uma das vitrines mais importantes do mundo para obras voltadas a crianças e jovens.

A lista reúne 150 títulos de 43 países e coloca produções brasileiras ao lado de livros de diferentes partes do mundo. A feira é uma das mais conceituadas do setor literário deste segmento e a seleção para ela é um selo de qualidade global.

Livros selecionados 1 de 5

Nuvem de areia

“Nuvem de areia”, de Otávio Júnior e Anna Cunha, parte de uma notícia curiosa: uma nuvem de areia do Saara está a caminho do Brasil Crédito: Divulgação / Editora Pequena Zahar

A obra transforma um fenômeno natural em ponto de partida para a descoberta. Com isso, aproxima ciência, geografia e imaginação, três caminhos que têm um objetivo: ensinar a criança que aprender também pode ser prazeroso.

Azul Haiti

“Azul Haiti”, de Paty Wolff, trata da imigração haitiana para o Brasil a partir de uma narrativa próxima da infância Crédito: Divulgação / Companhia das Letrinhas

O livro começa com a frase: “Minha mãe conta um mar de histórias sobre sua família no Haiti, país onde ela cresceu e nasceu.” A partir dessa memória familiar, a obra abre espaço para falar de deslocamento, saudade e acolhimento.

A força do livro está em transformar um tema social complexo em uma história acessível. Crianças conseguem entender que mudar de país envolve perdas, descobertas e a tentativa de construir casa em outro lugar.

Menino

“Menino onça, onça menino”, de Nara Aragão, Renata Roberta e Guilherme Lira. O livro acompanha o encontro entre o menino Kiné e a onça Marzul em uma mata encantada Crédito: Divulgação / Editora Boitatá

A relação entre os personagens abre caminho para falar de identidade, diferença e reconhecimento. A criança acompanha uma história de descoberta, mas também percebe que o outro pode revelar algo sobre si mesma.

Teko Hypy

“Teko Hypy: a origem do mundo”, de Patrícia Yxapy, Leandro Kuaray, Ariel Kuaray e Sophia Pinheiro. A obra apresenta a criação do mundo segundo a cultura mbyá-guarani Crédito: Divulgação / Editora Boitatá

O livro se apoia em narrativas transmitidas em rodas de conversa junto ao fogo. Essa escolha aproxima a criança de uma tradição oral viva e mostra que há muitas formas de contar o começo da vida.

Ao trazer uma visão indígena sobre a origem do mundo, a obra amplia o olhar do leitor e ajuda a romper a ideia de que existe apenas uma forma de explicar a criação, a natureza e a presença humana na Terra.

Eugênio

“Eugênio”, de Everson Bertucci, com ilustrações de Juão Vaz. A história acompanha Olívia, menina que precisa enfrentar o medo para recuperar sua pipa no alto do Mirante da Serra. Crédito: Divulgação / Editora Peirópolis

A narrativa trabalha coragem e curiosidade sem ter aquela cara de lição moral para crianças. O livro permite conversar com crianças sobre boatos, aparência e o risco de julgar alguém antes de conhecer sua história.

Leitura também ajuda no desenvolvimento

Um estudo de Crambridge mostra que a leitura por prazer, quando começa cedo, pode ter efeitos positivos que vão além do desempenho escolar.

A pesquisa analisou mais de 10 mil adolescentes nos Estados Unidos, com dados do estudo nacional ABCD, que acompanha o desenvolvimento cerebral e comportamental de crianças e jovens.

Os pesquisadores compararam jovens que tiveram contato mais cedo e constante com a leitura por prazer com aqueles que começaram mais tarde ou não tinham esse hábito na infância.

O resultado indicou melhor desempenho em testes cognitivos, principalmente em áreas ligadas ao conhecimento adquirido, como vocabulário, linguagem e capacidade de lidar com informações aprendidas previamente.

Jovens com maior histórico de leitura por prazer apresentaram áreas e volumes corticais moderadamente maiores em regiões associadas à linguagem, memória, atenção e processamento visual Crédito: Anatomography / Wikimedia Commons