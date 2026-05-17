5 livros brasileiros selecionados para uma das feiras de literatura mais renomadas do mundo; saiba quais

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 17 de maio de 2026 às 04:04
Cinco livros infantis brasileiros entraram na seleção The BRAW Amazing Bookshelf 2026, ligada à Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, uma das vitrines mais importantes do mundo para obras voltadas a crianças e jovens.
A lista reúne 150 títulos de 43 países e coloca produções brasileiras ao lado de livros de diferentes partes do mundo. A feira é uma das mais conceituadas do setor literário deste segmento e a seleção para ela é um selo de qualidade global.
Livros selecionados
A obra transforma um fenômeno natural em ponto de partida para a descoberta. Com isso, aproxima ciência, geografia e imaginação, três caminhos que têm um objetivo: ensinar a criança que aprender também pode ser prazeroso.
O livro começa com a frase: “Minha mãe conta um mar de histórias sobre sua família no Haiti, país onde ela cresceu e nasceu.” A partir dessa memória familiar, a obra abre espaço para falar de deslocamento, saudade e acolhimento.
A força do livro está em transformar um tema social complexo em uma história acessível. Crianças conseguem entender que mudar de país envolve perdas, descobertas e a tentativa de construir casa em outro lugar.
A relação entre os personagens abre caminho para falar de identidade, diferença e reconhecimento. A criança acompanha uma história de descoberta, mas também percebe que o outro pode revelar algo sobre si mesma.
O livro se apoia em narrativas transmitidas em rodas de conversa junto ao fogo. Essa escolha aproxima a criança de uma tradição oral viva e mostra que há muitas formas de contar o começo da vida.
Ao trazer uma visão indígena sobre a origem do mundo, a obra amplia o olhar do leitor e ajuda a romper a ideia de que existe apenas uma forma de explicar a criação, a natureza e a presença humana na Terra.
A narrativa trabalha coragem e curiosidade sem ter aquela cara de lição moral para crianças. O livro permite conversar com crianças sobre boatos, aparência e o risco de julgar alguém antes de conhecer sua história.
Um estudo de Crambridge mostra que a leitura por prazer, quando começa cedo, pode ter efeitos positivos que vão além do desempenho escolar.
A pesquisa analisou mais de 10 mil adolescentes nos Estados Unidos, com dados do estudo nacional ABCD, que acompanha o desenvolvimento cerebral e comportamental de crianças e jovens.
Os pesquisadores compararam jovens que tiveram contato mais cedo e constante com a leitura por prazer com aqueles que começaram mais tarde ou não tinham esse hábito na infância.
O resultado indicou melhor desempenho em testes cognitivos, principalmente em áreas ligadas ao conhecimento adquirido, como vocabulário, linguagem e capacidade de lidar com informações aprendidas previamente.
O estudo também apontou menos sintomas ligados à atenção e saúde mental entre adolescentes que liam por prazer desde cedo. A relação apareceu mesmo depois do controle de fatores como condição socioeconômica.