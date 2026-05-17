Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

5 livros brasileiros selecionados para uma das feiras de literatura mais renomadas do mundo; saiba quais

Obras passam por diversos temas, desde imigração até ecologia, mas de uma maneira acessível para os pequeninos

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 17 de maio de 2026 às 04:04

Literatura infantil está diretamente correlacionada com o desenvolvimento cognitivo
Literatura infantil está diretamente correlacionada com o desenvolvimento cognitivo Crédito: Kaboompics / Pexels

Cinco livros infantis brasileiros entraram na seleção The BRAW Amazing Bookshelf 2026, ligada à Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, uma das vitrines mais importantes do mundo para obras voltadas a crianças e jovens.

A lista reúne 150 títulos de 43 países e coloca produções brasileiras ao lado de livros de diferentes partes do mundo. A feira é uma das mais conceituadas do setor literário deste segmento e a seleção para ela é um selo de qualidade global.

Livros selecionados

Eugênio, 2024 por Divulgação / Editora Peirópolis
Azul Haiti, 2025 por Divulgação / Companhia das Letrinhas
Menino Onça, 2025 por Divulgação / Editora Boitatá
Nuvem de areia, 2025 por Divulgação / Editora Pequena Zahar
Teko Hypy, 2025 por Divulgação / Editora Boitatá
1 de 5
Eugênio, 2024 por Divulgação / Editora Peirópolis

Nuvem de areia

“Nuvem de areia”, de Otávio Júnior e Anna Cunha, parte de uma notícia curiosa: uma nuvem de areia do Saara está a caminho do Brasil
“Nuvem de areia”, de Otávio Júnior e Anna Cunha, parte de uma notícia curiosa: uma nuvem de areia do Saara está a caminho do Brasil Crédito: Divulgação / Editora Pequena Zahar

A obra transforma um fenômeno natural em ponto de partida para a descoberta. Com isso, aproxima ciência, geografia e imaginação, três caminhos que têm um objetivo: ensinar a criança que aprender também pode ser prazeroso.

Azul Haiti

“Azul Haiti”, de Paty Wolff, trata da imigração haitiana para o Brasil a partir de uma narrativa próxima da infância
“Azul Haiti”, de Paty Wolff, trata da imigração haitiana para o Brasil a partir de uma narrativa próxima da infância Crédito: Divulgação / Companhia das Letrinhas

O livro começa com a frase: “Minha mãe conta um mar de histórias sobre sua família no Haiti, país onde ela cresceu e nasceu.” A partir dessa memória familiar, a obra abre espaço para falar de deslocamento, saudade e acolhimento.

A força do livro está em transformar um tema social complexo em uma história acessível. Crianças conseguem entender que mudar de país envolve perdas, descobertas e a tentativa de construir casa em outro lugar.

Menino

“Menino onça, onça menino”, de Nara Aragão, Renata Roberta e Guilherme Lira. O livro acompanha o encontro entre o menino Kiné e a onça Marzul em uma mata encantada
“Menino onça, onça menino”, de Nara Aragão, Renata Roberta e Guilherme Lira. O livro acompanha o encontro entre o menino Kiné e a onça Marzul em uma mata encantada Crédito: Divulgação / Editora Boitatá

A relação entre os personagens abre caminho para falar de identidade, diferença e reconhecimento. A criança acompanha uma história de descoberta, mas também percebe que o outro pode revelar algo sobre si mesma.

Teko Hypy

“Teko Hypy: a origem do mundo”, de Patrícia Yxapy, Leandro Kuaray, Ariel Kuaray e Sophia Pinheiro. A obra apresenta a criação do mundo segundo a cultura mbyá-guarani
“Teko Hypy: a origem do mundo”, de Patrícia Yxapy, Leandro Kuaray, Ariel Kuaray e Sophia Pinheiro. A obra apresenta a criação do mundo segundo a cultura mbyá-guarani Crédito: Divulgação / Editora Boitatá

O livro se apoia em narrativas transmitidas em rodas de conversa junto ao fogo. Essa escolha aproxima a criança de uma tradição oral viva e mostra que há muitas formas de contar o começo da vida.

Ao trazer uma visão indígena sobre a origem do mundo, a obra amplia o olhar do leitor e ajuda a romper a ideia de que existe apenas uma forma de explicar a criação, a natureza e a presença humana na Terra.

Eugênio

“Eugênio”, de Everson Bertucci, com ilustrações de Juão Vaz. A história acompanha Olívia, menina que precisa enfrentar o medo para recuperar sua pipa no alto do Mirante da Serra.
“Eugênio”, de Everson Bertucci, com ilustrações de Juão Vaz. A história acompanha Olívia, menina que precisa enfrentar o medo para recuperar sua pipa no alto do Mirante da Serra. Crédito: Divulgação / Editora Peirópolis

A narrativa trabalha coragem e curiosidade sem ter aquela cara de lição moral para crianças. O livro permite conversar com crianças sobre boatos, aparência e o risco de julgar alguém antes de conhecer sua história.

Leitura também ajuda no desenvolvimento

Um estudo de Crambridge mostra que a leitura por prazer, quando começa cedo, pode ter efeitos positivos que vão além do desempenho escolar.

A pesquisa analisou mais de 10 mil adolescentes nos Estados Unidos, com dados do estudo nacional ABCD, que acompanha o desenvolvimento cerebral e comportamental de crianças e jovens.

Os pesquisadores compararam jovens que tiveram contato mais cedo e constante com a leitura por prazer com aqueles que começaram mais tarde ou não tinham esse hábito na infância.

O resultado indicou melhor desempenho em testes cognitivos, principalmente em áreas ligadas ao conhecimento adquirido, como vocabulário, linguagem e capacidade de lidar com informações aprendidas previamente.

Jovens com maior histórico de leitura por prazer apresentaram áreas e volumes corticais moderadamente maiores em regiões associadas à linguagem, memória, atenção e processamento visual
Jovens com maior histórico de leitura por prazer apresentaram áreas e volumes corticais moderadamente maiores em regiões associadas à linguagem, memória, atenção e processamento visual Crédito: Anatomography / Wikimedia Commons

O estudo também apontou menos sintomas ligados à atenção e saúde mental entre adolescentes que liam por prazer desde cedo. A relação apareceu mesmo depois do controle de fatores como condição socioeconômica.

Tags:

Literatura Brasil Mundial

Mais recentes

Imagem - Hoje (17 de maio) traz recomeços emocionais e decisões que podem mudar o rumo da sua semana

Hoje (17 de maio) traz recomeços emocionais e decisões que podem mudar o rumo da sua semana
Imagem - Cores da sorte de cada signo: veja quais podem atrair amor, dinheiro e boas energias

Cores da sorte de cada signo: veja quais podem atrair amor, dinheiro e boas energias
Imagem - 'Não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações' - o versículo bíblico que continua atual em tempos de ansiedade

'Não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações' - o versículo bíblico que continua atual em tempos de ansiedade