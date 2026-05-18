Carlos morre em ‘Quem Ama Cuida’? Adriana entra em desespero após tragédia na enchente

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de maio de 2026 às 23:45
O segundo capítulo de “Quem Ama Cuida” promete manter o clima devastador da estreia da novela das nove da Globo. Depois de ser levado pela correnteza durante a enchente que destruiu São Paulo, Carlos, personagem de Jesuíta Barbosa, será encontrado morto, deixando Adriana, vivida por Letícia Colin, completamente em choque.
A sequência vai ao ar nesta terça-feira (19) e marca uma das primeiras grandes tragédias da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
Tudo começa quando Carlos decide entrar em uma casa alagada para tentar salvar moradores ilhados pela enchente. Adriana consegue colocar Michele e o cachorro Paçoca em segurança dentro de um barco, mas vê o marido desaparecer em meio ao caos logo depois de sair do imóvel acompanhado de duas mulheres.
A correnteza arrasta os três diante da protagonista, que entra em pânico sem conseguir ajudá-los.
Mesmo após o desaparecimento, Adriana se recusa a acreditar na morte do marido. Em meio às ruas tomadas pela água, ela continua procurando sinais de Carlos enquanto tenta se agarrar à esperança de que ele tenha sobrevivido. “Nenhum sinal deles, nem meu marido nem a família da menina. Minha esperança era eles terem se agarrado a alguma coisa”, dirá a personagem.
Quem Ama Cuida
No abrigo improvisado para vítimas da enchente, Adriana desaba ao contar para a família o que aconteceu. Elisa, interpretada por Isabela Garcia, e Otoniel, personagem de Tony Ramos, ficam desesperados ao perceber a gravidade da situação.
A novela ainda mostrará a personagem tentando convencer equipes de resgate a retomarem imediatamente as buscas, mas será informada de que os trabalhos serão interrompidos até o amanhecer. “Não pode ser! Meu marido tá em algum lugar lá fora precisando de ajuda!”, implorará Adriana em uma das cenas mais emocionais do capítulo.
Durante a madrugada, a esperança da protagonista cresce quando novos sobreviventes chegam ao abrigo. Ela corre acreditando que Carlos pode estar entre eles, mas percebe rapidamente que o marido não foi encontrado.
Mais tarde, Mau Mau avisará que um barco trouxe corpos resgatados da enchente até o píer. Adriana irá até o local acompanhada do irmão e de Pedro, personagem de Chay Suede.
A cena mais forte acontece quando ela começa a levantar as lonas que cobrem os corpos até reconhecer Carlos. “Não… Não… Carlos. Meu amor, Carlos”, gritará a fisioterapeuta ao confirmar a morte do marido.
A sequência encerra de forma trágica o primeiro grande romance da novela e deve impulsionar a aproximação entre Adriana e Pedro nos próximos capítulos.
Com direção artística de Amora Mautner, “Quem Ama Cuida” aposta em cenas de forte apelo emocional e produção cinematográfica para marcar o início da nova trama das nove.