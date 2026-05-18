NOVELA DAS 9

Carlos morre em ‘Quem Ama Cuida’? Adriana entra em desespero após tragédia na enchente

Personagem de Jesuíta Barbosa será encontrado sem vida após ser arrastado pela correnteza na nova novela das nove da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23:45

Carlos será encontrado morto após enchente e Adriana viverá cena devastadora na novela Crédito: Reprodução/Globo

O segundo capítulo de “Quem Ama Cuida” promete manter o clima devastador da estreia da novela das nove da Globo. Depois de ser levado pela correnteza durante a enchente que destruiu São Paulo, Carlos, personagem de Jesuíta Barbosa, será encontrado morto, deixando Adriana, vivida por Letícia Colin, completamente em choque.

A sequência vai ao ar nesta terça-feira (19) e marca uma das primeiras grandes tragédias da trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Tudo começa quando Carlos decide entrar em uma casa alagada para tentar salvar moradores ilhados pela enchente. Adriana consegue colocar Michele e o cachorro Paçoca em segurança dentro de um barco, mas vê o marido desaparecer em meio ao caos logo depois de sair do imóvel acompanhado de duas mulheres.

A correnteza arrasta os três diante da protagonista, que entra em pânico sem conseguir ajudá-los.

Mesmo após o desaparecimento, Adriana se recusa a acreditar na morte do marido. Em meio às ruas tomadas pela água, ela continua procurando sinais de Carlos enquanto tenta se agarrar à esperança de que ele tenha sobrevivido. “Nenhum sinal deles, nem meu marido nem a família da menina. Minha esperança era eles terem se agarrado a alguma coisa”, dirá a personagem.

Quem Ama Cuida 1 de 4

No abrigo improvisado para vítimas da enchente, Adriana desaba ao contar para a família o que aconteceu. Elisa, interpretada por Isabela Garcia, e Otoniel, personagem de Tony Ramos, ficam desesperados ao perceber a gravidade da situação.

A novela ainda mostrará a personagem tentando convencer equipes de resgate a retomarem imediatamente as buscas, mas será informada de que os trabalhos serão interrompidos até o amanhecer. “Não pode ser! Meu marido tá em algum lugar lá fora precisando de ajuda!”, implorará Adriana em uma das cenas mais emocionais do capítulo.

Durante a madrugada, a esperança da protagonista cresce quando novos sobreviventes chegam ao abrigo. Ela corre acreditando que Carlos pode estar entre eles, mas percebe rapidamente que o marido não foi encontrado.

Mais tarde, Mau Mau avisará que um barco trouxe corpos resgatados da enchente até o píer. Adriana irá até o local acompanhada do irmão e de Pedro, personagem de Chay Suede.

A cena mais forte acontece quando ela começa a levantar as lonas que cobrem os corpos até reconhecer Carlos. “Não… Não… Carlos. Meu amor, Carlos”, gritará a fisioterapeuta ao confirmar a morte do marido.

A sequência encerra de forma trágica o primeiro grande romance da novela e deve impulsionar a aproximação entre Adriana e Pedro nos próximos capítulos.