DESABAFO

Pedro Scooby relembra fase em que família quase ficou sem comida e emociona seguidores

Surfista contou que mãe chorou ao receber compras de amiga da família após meses vivendo apenas com arroz e feijão

Heider Sacramento

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23:00

Pedro Scooby Crédito: Reprodução

Pedro Scooby emocionou seguidores nesta segunda-feira (18) ao relembrar um dos momentos mais difíceis da adolescência. O ex-participante do Big Brother Brasil contou nas redes sociais que a família enfrentou uma fase de forte dificuldade financeira e chegou perto de ficar sem comida dentro de casa.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Scooby afirmou que a lembrança continua muito viva mesmo após tantos anos. “Até o dia que eu morrer vou ter isso na memória”, disse o surfista ao iniciar o relato.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker 1 de 11

Segundo Pedro Scooby, durante um período a família sobreviveu basicamente com arroz e feijão. A situação ficou ainda mais delicada quando os alimentos começaram a acabar.

O surfista contou que se lembra da mãe abrindo o armário embaixo da pia, onde guardavam a comida, pegando os sacos de arroz e feijão e avisando que eles estavam terminando. “Ou seja, nossa comida estava acabando”, relatou.

Scooby disse que a situação mudou quando a madrinha do irmão apareceu de surpresa na casa da família com o carro cheio de compras. Segundo ele, a cena marcou profundamente a mãe, que começou a chorar ao ver os alimentos chegando.

O surfista afirmou que decidiu compartilhar a história principalmente por saber que muitas crianças e adolescentes acompanham suas redes sociais.

No desabafo, ele aproveitou para fazer um alerta sobre a importância de valorizar o alimento e entender que muitas pessoas vivem em situação de dificuldade. “Tem gente que não tem opção, que não tem o que comer. O alimento é algo sagrado”, declarou.

Atualmente, Pedro Scooby vive uma realidade completamente diferente da adolescência. Além da carreira consolidada no surfe, ele ganhou ainda mais projeção nacional após participar do BBB 22.