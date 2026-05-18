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Pedro Scooby relembra fase em que família quase ficou sem comida e emociona seguidores

Surfista contou que mãe chorou ao receber compras de amiga da família após meses vivendo apenas com arroz e feijão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de maio de 2026 às 23:00

Pedro Scooby
Pedro Scooby Crédito: Reprodução

Pedro Scooby emocionou seguidores nesta segunda-feira (18) ao relembrar um dos momentos mais difíceis da adolescência. O ex-participante do Big Brother Brasil contou nas redes sociais que a família enfrentou uma fase de forte dificuldade financeira e chegou perto de ficar sem comida dentro de casa.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Scooby afirmou que a lembrança continua muito viva mesmo após tantos anos. “Até o dia que eu morrer vou ter isso na memória”, disse o surfista ao iniciar o relato.

Pedro Scooby e Cíntia Dicker

Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram
Cintia Dicker e Pedro Scooby por Reprodução/Instagram
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Pedro Scooby e Cintia Dicker por Reprodução/Instagram

Segundo Pedro Scooby, durante um período a família sobreviveu basicamente com arroz e feijão. A situação ficou ainda mais delicada quando os alimentos começaram a acabar.

O surfista contou que se lembra da mãe abrindo o armário embaixo da pia, onde guardavam a comida, pegando os sacos de arroz e feijão e avisando que eles estavam terminando. “Ou seja, nossa comida estava acabando”, relatou.

Scooby disse que a situação mudou quando a madrinha do irmão apareceu de surpresa na casa da família com o carro cheio de compras. Segundo ele, a cena marcou profundamente a mãe, que começou a chorar ao ver os alimentos chegando.

O surfista afirmou que decidiu compartilhar a história principalmente por saber que muitas crianças e adolescentes acompanham suas redes sociais.

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No desabafo, ele aproveitou para fazer um alerta sobre a importância de valorizar o alimento e entender que muitas pessoas vivem em situação de dificuldade. “Tem gente que não tem opção, que não tem o que comer. O alimento é algo sagrado”, declarou.

Atualmente, Pedro Scooby vive uma realidade completamente diferente da adolescência. Além da carreira consolidada no surfe, ele ganhou ainda mais projeção nacional após participar do BBB 22.

O surfista também costuma compartilhar momentos da rotina com os filhos Dom, Liz e Bem, do relacionamento com Luana Piovani, além da caçula Aurora, fruto do casamento com Cintia Dicker.

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