Anjo da Guarda revela surpresa para 3 signos nesta terça-feira (19 de maio): algo inesperado pode acontecer

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Fernanda Varela
Publicado em 19 de maio de 2026 às 00:00
A terça-feira (19) começa com uma energia de movimento e novidades. O Anjo da Guarda indica que situações inesperadas podem mudar o rumo do dia, trazendo encontros, respostas ou oportunidades fora do planejado.
A orientação é não resistir ao que surgir e aproveitar as mudanças com leveza. Para três signos, o momento promete surpresas.
Gêmeos
Geminianos podem receber uma notícia ou convite inesperado. O Anjo da Guarda indica movimentação positiva.
O ideal será aproveitar a oportunidade.
Comidas que são a cara de Gêmeos
Leão
Leoninos podem viver uma mudança de planos que acaba trazendo algo melhor do que o esperado. O dia favorece reviravoltas positivas.
O momento pede flexibilidade.
Comidas que são a cara de Leão
Peixes
Piscianos podem se surpreender com atitudes de alguém próximo ou com situações emocionais inesperadas. O Anjo da Guarda indica novidades.
O recado é confiar no fluxo do dia.
Comidas que são a cara de Peixes
Mensagem do dia
Nem toda surpresa chega para atrapalhar. Algumas aparecem justamente para abrir novos caminhos.