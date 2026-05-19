ASTROLOGIA

Anjo da Guarda revela surpresa para 3 signos nesta terça-feira (19 de maio): algo inesperado pode acontecer

A sexta-feira (8) traz um recado importante sobre mudanças repentinas e oportunidades que surgem sem aviso

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2026 às 00:00

Astrologia, zodíaco, signo e horóscopo Crédito: Divulgação

A terça-feira (19) começa com uma energia de movimento e novidades. O Anjo da Guarda indica que situações inesperadas podem mudar o rumo do dia, trazendo encontros, respostas ou oportunidades fora do planejado.

A orientação é não resistir ao que surgir e aproveitar as mudanças com leveza. Para três signos, o momento promete surpresas.

Gêmeos

Geminianos podem receber uma notícia ou convite inesperado. O Anjo da Guarda indica movimentação positiva.

O ideal será aproveitar a oportunidade.

Comidas que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Leão

Leoninos podem viver uma mudança de planos que acaba trazendo algo melhor do que o esperado. O dia favorece reviravoltas positivas.

O momento pede flexibilidade.

Comidas que são a cara de Leão 1 de 10

Peixes

Piscianos podem se surpreender com atitudes de alguém próximo ou com situações emocionais inesperadas. O Anjo da Guarda indica novidades.

O recado é confiar no fluxo do dia.

Comidas que são a cara de Peixes 1 de 10

Mensagem do dia