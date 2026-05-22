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Galvão Bueno é internado e passará por cirurgia antes da Copa do Mundo

Narrador está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:38

Galvão Bueno
Galvão Bueno Crédito: Reprodução

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira (22) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma cirurgia na coluna. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

O procedimento será conduzido pelo médico Hallim Ferez, especialista na área. A cirurgia acontece em um momento importante da carreira do comunicador, já que Galvão está entre os principais nomes escalados pelo SBT para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Galvão Bueno

Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno por Reprodução
Galvão Bueno  por Reprodução
Galvão Bueno por TV Cultura
Galvão Bueno por divulgação
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Galvão Bueno por Reprodução

O narrador já vinha participando de transmissões e campanhas publicitárias relacionadas ao torneio na emissora fundada por Silvio Santos. Segundo a publicação, a assessoria do canal também foi procurada, mas não respondeu até o momento.

De acordo com Flávio Ricco, o período de recuperação para esse tipo de cirurgia costuma ultrapassar 40 dias. Apesar disso, pessoas próximas ao narrador afirmaram que o quadro não é considerado grave e que a recuperação pode ocorrer em menos tempo. A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e terminará em 19 de julho. Até agora, o SBT mantém os planos de contar com Galvão na cobertura do mundial.

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A última Copa narrada por Galvão Bueno foi a de 2022, no Catar, ainda pela TV Globo.

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