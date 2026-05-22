ESPORTE

Galvão Bueno é internado e passará por cirurgia antes da Copa do Mundo

Narrador está no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo

Millena Marques

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:38

Galvão Bueno Crédito: Reprodução

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, foi internado nesta sexta-feira (22) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para realizar uma cirurgia na coluna. As informações foram divulgadas pelo colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

O procedimento será conduzido pelo médico Hallim Ferez, especialista na área. A cirurgia acontece em um momento importante da carreira do comunicador, já que Galvão está entre os principais nomes escalados pelo SBT para a cobertura da Copa do Mundo de 2026.

Galvão Bueno 1 de 9

O narrador já vinha participando de transmissões e campanhas publicitárias relacionadas ao torneio na emissora fundada por Silvio Santos. Segundo a publicação, a assessoria do canal também foi procurada, mas não respondeu até o momento.

De acordo com Flávio Ricco, o período de recuperação para esse tipo de cirurgia costuma ultrapassar 40 dias. Apesar disso, pessoas próximas ao narrador afirmaram que o quadro não é considerado grave e que a recuperação pode ocorrer em menos tempo. A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho e terminará em 19 de julho. Até agora, o SBT mantém os planos de contar com Galvão na cobertura do mundial.