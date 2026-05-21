Sorteio dá acesso a ingressos da Copa do Mundo por R$ 250; saiba mais

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Elaine Sanoli
Publicado em 21 de maio de 2026 às 22:54
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou uma novidade que levará pelo menos mil torcedores nova-iorquinos aos estádios para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Com a medida, os ingressos devem custar US$ 50, o equivalente a aproximadamente R$ 251.
De acordo com o chefe do Executivo nova-iorquino, o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso dos moradores da cidades aos jogos da Copa do Mundo, inviabilizado pelo aumento exponencial dos valores das entradas, o que gerou diversas críticas.
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Segundo informações da Exame, os sorteios dos ingressos começam na próxima segunda-feira (25), às 10h. Cada pessoa poderá participar apenas uma vez por dia, e somente 50 mil moradores da cidade poderão se candidatar diariamente.
Caso seja sorteado, o participante poderá comprar até dois ingressos por US$ 50 cada.
Os ingressos serão destinados a partidas da fase de grupos e a dois jogos das oitavas de final. Cada confronto terá 150 entradas sorteadas. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de junho.
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Os ganhadores também terão acesso gratuito ao MetLife Stadium por meio de ônibus disponibilizados pela prefeitura. Para evitar a ação de cambistas, os ingressos só serão liberados aos vencedores no momento do embarque no transporte oficial.