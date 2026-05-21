Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sorteio dá acesso a ingressos da Copa do Mundo por R$ 250; saiba mais

Medida foi anunciada pelo prefeito de Nova Iorque para os cidadãos da cidade

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de maio de 2026 às 22:54

Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou uma novidade que levará pelo menos mil torcedores nova-iorquinos aos estádios para assistir aos jogos da Copa do Mundo. Com a medida, os ingressos devem custar US$ 50, o equivalente a aproximadamente R$ 251.

De acordo com o chefe do Executivo nova-iorquino, o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso dos moradores da cidades aos jogos da Copa do Mundo, inviabilizado pelo aumento exponencial dos valores das entradas, o que gerou diversas críticas.

Veja imagens do The Ridge, hotel em que a Seleção vai se hospedar durante Copa do Mundo

Entrada do hotel The Ridge por Reprodução/Gensler
Com 171 acomodações, The Ridge é hotel corporativo a uma hora de NY por Reprodução/Gensler
Detalhes de uma das áreas de socialização do The Ridge Hotel por Reprodução/CBF TV
Ligada à empresa Verizon, hospedagem tem 29 salas de reunião por Reprodução/CBF TV
Detalhes do lobby do The Ridge, em Nova Jersey; hotel foi renovado em 2018 por Reprodução/CBF TV
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
The Ridge Hotel por Reprodução/Gensler
1 de 12
Entrada do hotel The Ridge por Reprodução/Gensler

Segundo informações da Exame, os sorteios dos ingressos começam na próxima segunda-feira (25), às 10h. Cada pessoa poderá participar apenas uma vez por dia, e somente 50 mil moradores da cidade poderão se candidatar diariamente.

Caso seja sorteado, o participante poderá comprar até dois ingressos por US$ 50 cada.

Os ingressos serão destinados a partidas da fase de grupos e a dois jogos das oitavas de final. Cada confronto terá 150 entradas sorteadas. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de junho.

Quanto custa um ingresso para a Copa do Mundo 2026?

Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA
O ingresso VIP para a sessão 140 do Estádio MetLife, em Nova Jérsei, palco da grande final, está sendo revendido pela "bagatela de R$ 6,2 milhões" por Shutterstock
A partida de estreia tem ingressos entre pouco mais de R$ 9 mil e R$ 686.756 mil por Fifa.com/Divulgação
Após a fase de grupos, os ingressos variam de R$ 667 a R$ 3.545 por Reprodução I Instagram @neymarjr
As oitavas ficam entre R$ 906 e R$ 4.744 por Mike Hewitt/FIFA
Nas semifinais, o torcedor pode pagar de R$ 2.237 a R$ 14.817 por Divulgação / Coca-Cola
Lionel Messi terá 39 anos na Copa do Mundo de 2026 por Fifa/Divulgação
Copa do Mundo de 2030 terá sede em Portugal, Espanha e Marrocos, mas também com jogos na América do Sul por Fifa/Divulgação
Arábia Saudita vai sediar a Copa do Mundo de 2034 por Divulgação/SAFF
Cerveja não será permitida na Copa do Mundo de 2034, na Arábia Saudita por Shutterstock/Reprodução
1 de 10
Mundial de 2026 tem sede tripla nos Estados Unidos, Canadá e México por Divulgação/FIFA

Os ganhadores também terão acesso gratuito ao MetLife Stadium por meio de ônibus disponibilizados pela prefeitura. Para evitar a ação de cambistas, os ingressos só serão liberados aos vencedores no momento do embarque no transporte oficial.

Mais recentes

Imagem - Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão

Goleiro do Bahia, Léo Vieira lidera estatísticas de defesas no Brasileirão
Imagem - Jogadores de Bahia e Vitória são chamados para Seleção antes da Copa do Mundo

Jogadores de Bahia e Vitória são chamados para Seleção antes da Copa do Mundo
Imagem - Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados

Senegal na Copa do Mundo 2026: veja jogos, histórico e lista de convocados