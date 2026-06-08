Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira

Convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, os jogadores da Seleção Brasileira acumulam dezenas de acordos comerciais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:38

Aos 19 anos, Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais esperanças ofensivas do Brasil e símbolo da renovação da Seleção Brasileira.
Aos 19 anos, Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais esperanças ofensivas do Brasil  Crédito: Rafael Ribeiro, CBF

Dos 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar é quem reúne o maior número de acordos comerciais. O atacante soma 20 contratos de patrocínio e aparece à frente de Vinicius Júnior, Raphinha e Endrick na lista dos atletas da Seleção com mais marcas associadas à imagem.

Patrocinadores dos jogadores da Seleção Brasileira

Neymar — 20 patrocinadores: Canção, Mercado Livre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporadora, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar e Red Bull. por Lucas Figueiredo/CBF
Vini Jr. — 16 patrocinadores: Clear, Omo, Gatorade, Rexona, PlayStation, Pepsi, Betnacional, Vivo, Prada, Dubai Tourism, Boss, Unesco, Havaianas, Nike, Visa e Marriott Bonvoy. por Richard Callis/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Raphinha — 9 patrocinadores: Gillette, Rayovac, Dream League Soccer, UFL, Adidas, Coristina D, Realme, Modelo e Calvin Klein. por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick — 6 patrocinadores: Gillette, New Balance, Red Bull, Hypera/Neosaldina, Sicoob e EA Sports. por Rafael Ribeiro, CBF
Alisson — 5 patrocinadores: JBL, Tommy Hilfiger, Nike, Reusch Goalkeeper Gloves e AXA Seguros. por Reprodução
Matheus Cunha — 4 patrocinadores: Nike, Jordan, Azul Linhas Aéreas e Qualcomm Snapdragon. por Divulgação/CBF
Casemiro — 2 patrocinadores: Adidas e Azul Linhas Aéreas. por Vitor Silva/CBF
Weverton — 2 patrocinadores: Puma e Poker. por Divulgação
Luiz Henrique — 2 patrocinadores: Philips e Adidas. por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Martinelli — 2 patrocinadores: Adidas e One Hyperbarics. por Reprodução
Ederson — 1 patrocinador: Puma. por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Marquinhos — 1 patrocinador: Nike. por Vitor Silva/CBF
Gabriel Magalhães — 1 patrocinador: Adidas. por Lucas Figueiredo / CBF
Bremer — 1 patrocinador: Adidas. por Rafael Ribeiro/CBF
Léo Pereira — 1 patrocinador: Nike. por Reprodução
Bruno Guimarães — 1 patrocinador: Adidas. por Rafael Ribeiro/CBF
Lucas Paquetá — 1 patrocinador: Nike. por Lucas Figueiredo/CBF
Danilo Santos — 1 patrocinador: Gênesis Benefícios. por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 18
Neymar — 20 patrocinadores: Canção, Mercado Livre, Loovi, Viva Sorte, Faanz, Popper, Next 10, Blaze, Puma, Sintta Stay, Lavitan, Ixina Kitchen, Due Incorporadora, Pley by Ney, Aiwa, Ibrahim Al Qurashi, Campline Horses, Tropicool, Aspetar e Red Bull. por Lucas Figueiredo/CBF

A força comercial da Seleção

A convocação de Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026 impulsionou o mercado publicitário envolvendo os jogadores da Seleção. Pelo menos oito atletas fecharam novos acordos comerciais de olho na competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Leia mais

Imagem - Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Exame traz notícia positiva sobre Neymar antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo

Imagem - Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Rival do Brasil na Copa do Mundo vive drama após lesão de dois jogadores titulares em amistoso

Imagem - Wesley é cortado da Seleção após lesão na perna esquerda; Ancelotti anuncia substituto

Wesley é cortado da Seleção após lesão na perna esquerda; Ancelotti anuncia substituto

Tags:

Neymar Seleção Brasileira Vini jr Endrick Copa do Mundo 2026 Patrocínio

Mais recentes

Imagem - João Fonseca alcança marca histórica no ranking da ATP após campanha em Roland Garros

João Fonseca alcança marca histórica no ranking da ATP após campanha em Roland Garros
Imagem - Lembra dele? Fenômeno no exterior, ex-Flamengo conquista quarto título no Japão e é eleito melhor jogador da temporada

Lembra dele? Fenômeno no exterior, ex-Flamengo conquista quarto título no Japão e é eleito melhor jogador da temporada
Imagem - Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026