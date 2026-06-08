Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira

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Pedro Carreiro
Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:38
Dos 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar é quem reúne o maior número de acordos comerciais. O atacante soma 20 contratos de patrocínio e aparece à frente de Vinicius Júnior, Raphinha e Endrick na lista dos atletas da Seleção com mais marcas associadas à imagem.
Patrocinadores dos jogadores da Seleção Brasileira
A convocação de Carlo Ancelotti para o Mundial de 2026 impulsionou o mercado publicitário envolvendo os jogadores da Seleção. Pelo menos oito atletas fecharam novos acordos comerciais de olho na competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.