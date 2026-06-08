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Neymar, Vini Jr. e Endrick: veja quem tem mais patrocinadores na Seleção Brasileira

Convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, os jogadores da Seleção Brasileira acumulam dezenas de acordos comerciais

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 21:38

Aos 19 anos, Endrick chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais esperanças ofensivas do Brasil Crédito: Rafael Ribeiro, CBF

Dos 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Neymar é quem reúne o maior número de acordos comerciais. O atacante soma 20 contratos de patrocínio e aparece à frente de Vinicius Júnior, Raphinha e Endrick na lista dos atletas da Seleção com mais marcas associadas à imagem.

Patrocinadores dos jogadores da Seleção Brasileira 1 de 18

A força comercial da Seleção