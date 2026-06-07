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Wesley é cortado da Seleção após lesão na perna esquerda; Ancelotti anuncia substituto

Lateral se lesionou na partida contra o Egito, disputada em Cleveland, no último amistoso de preparação antes do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 14:15

Éderson joga na Atalanta
Éderson joga na Atalanta Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, neste domingo (7), que o lateral-direito Wesley não defenderá a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogador da Roma foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e acabou cortado da competição.

Para ocupar a vaga, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista chegou a figurar na primeira lista do treinador italiano, em junho de 2025, mas não entrou em campo.

"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial", diz trecho da nota.

Veja os 26 convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
GOLEIRO: Ederson (Fenerbahçe) por Joilson Marconne / CBF
GOLEIRO: Weverton (Grêmio) por Divulgação
DEFENSOR: Wesley (Roma) por Divulgação
DEFENSOR: Danilo (Flamengo) por Divulgação
DEFENSOR: Ibañez (Al-Ahli) por Divulgação
DEFENSOR: Alex Sandro (Flamengo) por Lucas Figueiredo/CBF
DEFENSOR: Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
DEFENSOR: Bremer (Juventus) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
DEFENSOR: Marquinhos (PSG) por Rafael Ribeiro/CBF
DEFENSOR: Léo Pereira (Flamengo) por Reprodução/Instagram
MEIO-CAMPISTA: Bruno Guimarães (Newcastle) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
MEIO-CAMPISTA: Casemiro (Manchester United) por Vitor Silva/CBF
MEIO-CAMPISTA: Danilo (Botafogo) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Fabinho (Al-Ittihad) por Divulgação
MEIO-CAMPISTA: Lucas Paquetá (Flamengo) por Divulgação
ATACANTE: Endrick (Lyon/Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Gabriel Martinelli (Arsenal) por Staff Images / CBF
ATACANTE: Luiz Henrique (Zenit) por Divulgação
ATACANTE: Matheus Cunha (Manchester United) por Divulgação
ATACANTE: Neymar (Santos) por Lucas Figueiredo / CBF
ATACANTE: Vini Jr (Real Madrid) por Shutterstock
ATACANTE: Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
ATACANTE: Igor Thiago (Brentford) por Divulgação
ATACANTE:  Rayan (Bournemouth) por Divulgação
1 de 26
GOLEIRO: Alisson (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)

Wesley se lesionou na partida contra o Egito, disputada em Cleveland, no último amistoso de preparação antes do Mundial. "Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos", informa outro trecho do comunicado.

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Aos 26 anos, Éderson acumula passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de deixar o Brasil, no início de 2022. Na Europa, defendeu a Salernitana, da Itália, e, seis meses depois, foi transferido para a Atalanta.

Nesta janela de transferências, o volante negocia uma possível ida para o Manchester United.

Tags:

Copa do Mundo Seleção Brasileira Carlo Ancelotti

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