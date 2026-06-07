COPA DO MUNDO

Wesley é cortado da Seleção após lesão na perna esquerda; Ancelotti anuncia substituto

Lateral se lesionou na partida contra o Egito, disputada em Cleveland, no último amistoso de preparação antes do Mundial

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 14:15

Éderson joga na Atalanta Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, neste domingo (7), que o lateral-direito Wesley não defenderá a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. O jogador da Roma foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e acabou cortado da competição.

Para ocupar a vaga, o técnico Carlo Ancelotti convocou o volante Éderson, da Atalanta. O meio-campista chegou a figurar na primeira lista do treinador italiano, em junho de 2025, mas não entrou em campo.

"A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial", diz trecho da nota.

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Wesley se lesionou na partida contra o Egito, disputada em Cleveland, no último amistoso de preparação antes do Mundial. "Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos", informa outro trecho do comunicado.

Aos 26 anos, Éderson acumula passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza antes de deixar o Brasil, no início de 2022. Na Europa, defendeu a Salernitana, da Itália, e, seis meses depois, foi transferido para a Atalanta.