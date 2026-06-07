Vídeo: Torcedor do Bahia joga cerveja em Fábio Mota após título do Vitória na Copa do Nordeste

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Millena Marques
Publicado em 7 de junho de 2026 às 14:48
Um torcedor do Bahia jogou cerveja no presidente do Vitória, Fábio Mota, na orla de Salvador, na manhã deste domingo (7). O episódio ocorreu um dia após o Leão conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste.
O caso aconteceu durante a primeira edição da Corrida Bamor, organizada pela principal torcida organizada do Bahia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um tricolor aparece derramando cerveja sobre a cabeça de Fábio Mota.
Em seguida, o presidente rubro-negro confronta o torcedor. Nas imagens, não é possível identificar o teor das palavras trocadas entre os dois.
O episódio ocorreu nas proximidades de uma viatura da Polícia Militar.
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Pentacampeonato
Na tarde de sábado (6), o Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, e confirmou a conquista da Copa do Nordeste diante de sua torcida. O resultado garantiu a taça após a vantagem construída no jogo de ida, quando a equipe baiana também venceu por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza.