ABSURDO

Vídeo: Torcedor do Bahia joga cerveja em Fábio Mota após título do Vitória na Copa do Nordeste

Episódio aconteceu na orla de Salvador, na manhã deste domingo (7)

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 14:48

Torcedor do Bahia joga cerveja em Fábio Mota Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um torcedor do Bahia jogou cerveja no presidente do Vitória, Fábio Mota, na orla de Salvador, na manhã deste domingo (7). O episódio ocorreu um dia após o Leão conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste.

O caso aconteceu durante a primeira edição da Corrida Bamor, organizada pela principal torcida organizada do Bahia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um tricolor aparece derramando cerveja sobre a cabeça de Fábio Mota.

Em seguida, o presidente rubro-negro confronta o torcedor. Nas imagens, não é possível identificar o teor das palavras trocadas entre os dois.

O episódio ocorreu nas proximidades de uma viatura da Polícia Militar.

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