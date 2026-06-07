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Vídeo: Torcedor do Bahia joga cerveja em Fábio Mota após título do Vitória na Copa do Nordeste

Episódio aconteceu na orla de Salvador, na manhã deste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 14:48

Torcedor do Bahia joga cerveja em Fábio Mota
Torcedor do Bahia joga cerveja em Fábio Mota Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um torcedor do Bahia jogou cerveja no presidente do Vitória, Fábio Mota, na orla de Salvador, na manhã deste domingo (7). O episódio ocorreu um dia após o Leão conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste.

O caso aconteceu durante a primeira edição da Corrida Bamor, organizada pela principal torcida organizada do Bahia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um tricolor aparece derramando cerveja sobre a cabeça de Fábio Mota.

Em seguida, o presidente rubro-negro confronta o torcedor. Nas imagens, não é possível identificar o teor das palavras trocadas entre os dois.

O episódio ocorreu nas proximidades de uma viatura da Polícia Militar.

Jogadores do Vitória que não podem se tranferir para outros times da Série A em 2026

Erick - 16 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Matheuzinho - 16 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Caíque - 15 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Baralhas - 14 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Emmanuel Martínez - 14 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Nathan Mendes - 13 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Ramon - 14 jogos na Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Arcanjo - 13 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV
Renê - Já jogou por dois clubes diferentes (Portuguesa e Vitória) por Victor Ferreira/ECV
Zé Vitor - Já jogou por dois clubes diferentes (Portuguesa e Vitória) por Victor Ferreira/ECV
1 de 10
Erick - 16 jogos na Série A por Victor Ferreira/ECV

Pentacampeonato

Na tarde de sábado (6), o Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, e confirmou a conquista da Copa do Nordeste diante de sua torcida. O resultado garantiu a taça após a vantagem construída no jogo de ida, quando a equipe baiana também venceu por 2 a 1, na Arena Castelão, em Fortaleza.

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Tags:

Bahia Vitória Esportes Fábio Mota

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