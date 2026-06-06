FUTEBOL

De virada e com golaço, Vitória derrota o Fortaleza e conquista a Copa do Nordeste

Gols foram marcados por Martinez e Kayzer após reação no segundo tempo

Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 18:11

Martinez fez golaço no jogo Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

O Vitória é campeão da Copa do Nordeste. Na tarde deste sábado (6), o Leão venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, e confirmou a conquista regional diante de sua torcida. O resultado garantiu a taça após a vantagem construída no jogo de ida, quando a equipe baiana venceu por 2 a 1 na capital cearense.

A festa rubro-negra, no entanto, esteve longe de ser tranquila. Depois de um primeiro tempo abaixo das expectativas, marcado por dificuldades na criação e pelo domínio do Fortaleza, o Vitória viu os visitantes abrirem o placar e colocarem em risco a vantagem conquistada fora de casa.

Durante boa parte da etapa inicial, o time de Jair Ventura encontrou dificuldades para controlar a partida e pouco ameaçou o gol defendido por João Ricardo. Mas a história da decisão mudou no segundo tempo. Mais agressivo após o intervalo, o Vitória cresceu na partida e encontrou na bola parada o caminho para o empate.

Em uma cobrança de escanteio ensaiada, Erick encontrou Emanuel Martínez livre para acertar um chute preciso e marcar um golaço que incendiou o Barradão, garantindo a igualdade no placar. Nos minutos finais, ainda sobrou tempo para Kayzer marcar novamente contra seu ex-clube e dar números finais para a partida, fechando mais uma virada para o Leão da Barra se sagrar campeão.

Jogadores do Vitória que não podem se tranferir para outros times da Série A em 2026 1 de 10

O jogo

Os primeiros minutos da decisão foram marcados por cautela dos dois lados. Com a vantagem construída na partida de ida, o Vitória manteve maior controle da posse de bola, mas evitou se lançar ao ataque de forma desorganizada. O Fortaleza, por sua vez, encontrava dificuldades para transformar a recuperação da bola em jogadas ofensivas, embora demonstrasse desde cedo que buscaria pressionar em busca da reação.

Mesmo sem dominar as ações, os visitantes criaram os primeiros lances de perigo em cobranças de escanteio. Em uma delas, Vitinho chegou a balançar as redes após um desvio no primeiro poste, mas o lance foi invalidado por impedimento. A partir dos 10 minutos, porém, o Fortaleza passou a controlar mais a partida, impulsionado justamente pelas oportunidades criadas nas bolas paradas.

O Vitória permitia que os meias e volantes cearenses trabalhassem a bola com tranquilidade, enquanto encontrava dificuldades para encaixar seus tradicionais contra-ataques. Aos 14 minutos, Vitinho voltou a assustar ao receber pela direita, limpar a marcação e finalizar de fora da área. A bola passou muito perto da trave direita de Lucas Arcanjo, aumentando a tensão entre os torcedores rubro-negros.

Com maior volume ofensivo, o Fortaleza transformou sua superioridade em vantagem aos 27 minutos. Depois de mais uma jogada de insistência de Vitinho pela ponta direita, a equipe visitante manteve a posse de bola no ataque e conseguiu levantar a bola na área. Luiz Fernando apareceu completamente livre em meio à defesa do Vitória e cabeceou sem chances para Lucas Arcanjo, abrindo o placar no Barradão.

Nem mesmo o gol sofrido foi suficiente para provocar uma reação imediata do Vitória. O time baiano seguiu encontrando dificuldades para construir jogadas e pouco ameaçou o Fortaleza durante boa parte da etapa inicial. A melhor oportunidade surgiu apenas aos 45 minutos, quando Baralhas arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e sobrou para Renê concluir para as redes. A comemoração foi interrompida pela marcação de impedimento, posteriormente confirmada pelo VAR.

O lance, contudo, pareceu despertar o Rubro-Negro. Já nos acréscimos, Janderson recebeu pela direita e cruzou para a área. Renê apareceu novamente, venceu a marcação pelo alto e cabeceou com perigo, mas a bola passou raspando a trave de João Ricardo, encerrando um primeiro tempo em que o Fortaleza foi superior.

Na volta do intervalo, o Vitória apresentou uma postura diferente. Sem alterações na formação inicial, o Leão passou a valorizar mais a posse de bola e buscar o campo ofensivo com maior frequência. O objetivo era assumir o protagonismo da partida em vez de esperar pelos espaços para contra-atacar, estratégia que não havia funcionado diante da organização do Fortaleza.

Apesar da mudança de atitude, as oportunidades continuaram escassas. O jogo permaneceu truncado e marcado por forte disputa no meio-campo. A melhor chegada rubro-negra nos primeiros minutos da etapa final aconteceu em uma combinação entre Emanuel Martínez e Renê, que quase terminou com uma infiltração perigosa dentro da área.

Percebendo as dificuldades ofensivas da equipe, Jair Ventura promoveu mudanças e colocou o time ainda mais voltado para o ataque. Mas quando a construção das jogadas seguia complicada, uma bola parada mudou completamente o rumo da decisão.

Aos 26 minutos do segundo tempo, o Vitória executou uma cobrança de escanteio ensaiada. Erick encontrou Emanuel Martínez livre na entrada da área após uma falha de posicionamento da defesa cearense. De primeira, o volante argentino acertou um chute rasteiro e preciso no canto direito de João Ricardo. A bola morreu no fundo das redes e fez o Barradão explodir em comemoração.

O Fortaleza tentou responder imediatamente. Com as entradas de Pochettino e Rian, a equipe visitante ganhou novo fôlego ofensivo e chegou muito perto de marcar aos 30 minutos. Após uma falha de Juan Cândido em uma jogada iniciada por Vitinho, a sobra ficou com Pochettino, que ajeitou e bateu forte. Lucas Arcanjo, porém, fez uma defesa espetacular e evitou o segundo gol cearense.

Depois do empate, o Vitória voltou a adotar uma postura mais conservadora. Com a vantagem restabelecida no confronto, o Rubro-Negro passou a administrar o resultado e esperar as investidas do Fortaleza. Os visitantes até tentaram assumir o controle das ações nos minutos finais, mas encontraram dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras.

Empurrado pela torcida, que transformou o Barradão em um caldeirão na reta decisiva do confronto, o Vitória sustentou o resultado até o apito final. Quando a arbitragem encerrou a partida, a explosão de alegria tomou conta das arquibancadas. Depois de sofrer no primeiro tempo e reagir na etapa final, o Leão confirmou a conquista da Copa do Nordeste e celebrou mais um título diante de sua torcida.

Depois do empate, o Vitória voltou a adotar uma postura mais conservadora. Com a vantagem restabelecida no confronto, o Rubro-Negro passou a administrar o resultado e esperar as investidas do Fortaleza. Os visitantes assumiram os riscos da partida, avançaram suas linhas e passaram a ocupar o campo ofensivo em busca do gol que poderia recolocar a decisão em aberto.

A principal resposta do Fortaleza veio aos 30 minutos do segundo tempo. Após uma falha de Juan Cândido em uma jogada iniciada por Vitinho, a sobra ficou com Pochettino, que ajeitou e bateu forte. Lucas Arcanjo, porém, apareceu de forma decisiva para fazer uma grande defesa e impedir o empate da equipe cearense.

Nos minutos finais, o cenário foi de pressão do Fortaleza e resistência do Vitória. Empurrado pela torcida, o Leão suportou as investidas dos visitantes e aguardou a oportunidade para explorar os espaços deixados pelo adversário.

Ela apareceu aos 45 minutos da etapa final. Com todo o Fortaleza lançado ao ataque, a defesa rubro-negra afastou uma bola da área em um lance que parecia apenas aliviar a pressão. Emanuel Martínez rebateu para frente, mas o que parecia um simples chutão se transformou em uma assistência perfeita. Atento ao lance, Kayzer disparou ainda do campo de defesa, ganhou na velocidade dos marcadores e percorreu praticamente o gramado inteiro até ficar cara a cara com João Ricardo.

Com tranquilidade e precisão, o atacante bateu forte na saída do goleiro e mandou para o fundo das redes, decretando o segundo gol do Vitória e encerrando qualquer possibilidade de reação do Fortaleza. O gol transformou o Barradão em uma festa antecipada e praticamente carimbou o título rubro-negro.

Quando o árbitro encerrou a partida, a comemoração tomou conta do estádio. Depois de um primeiro tempo difícil e de uma reação construída na etapa final, o Vitória venceu o Fortaleza por 2 a 1 e confirmou a conquista da Copa do Nordeste diante de sua torcida, coroando uma campanha marcada pela força do elenco e pela capacidade de decidir nos momentos mais importantes.

Ficha técnica

Vitória 2 X 1 Fortaleza - Jogo de volta da final da Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Tarzia) e Martinez; Erick (Marinho), Matheuzinho (Osvaldo) e Renê (Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Fortaleza: João Ricardo; Mucuri (Mailton), Britez, Luan Freitas (Welliton), Lucas Gazal e Fuentes; Lucas Sasha e Rodriguinho (Ryan); Vitinho; Luiz Fernando (Pochettino) e Miritello. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Barradão, em Salvador.

Gols: Luiz Fernando, aos 27 minutos do primeiro tempo; Martinez aos 26 e Kayzer aos 45 do segundo tempo;

Cartões amarelos: Mucuri pelo Fortaleza; Tarzia, Kayzer e Lucas Arcanjo pelo Vitória;

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Assistente 2: Luis Carlos de Franca Costa (RN)