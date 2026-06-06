Brasil x Egito AO VIVO: assista ao último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo

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Pedro Carreiro
Publicado em 6 de junho de 2026 às 18:56
Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial diante do Marrocos, no dia 13 de junho. Com o elenco completo pela primeira vez desde o início da preparação, Carlo Ancelotti terá sua principal oportunidade para ajustar a equipe que buscará o hexacampeonato.
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