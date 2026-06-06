RUMO AO HEXA

Brasil x Egito AO VIVO: assista ao último amistoso da Seleção antes da Copa do Mundo

As seleções se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos

Pedro Carreiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 18:56

Novo uniforme principal da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação/Nike

Brasil e Egito se enfrentam neste sábado (6), às 19h, no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Será o último compromisso da Seleção Brasileira antes da estreia no Mundial diante do Marrocos, no dia 13 de junho. Com o elenco completo pela primeira vez desde o início da preparação, Carlo Ancelotti terá sua principal oportunidade para ajustar a equipe que buscará o hexacampeonato.