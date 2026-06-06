Jair Ventura celebra título do Vitória na Copa do Nordeste após 16 anos: “Feliz por marcar meu nome na história”

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de junho de 2026 às 20:16
O técnico Jair Ventura comemorou a conquista da Copa do Nordeste após a vitória do Vitória sobre o Fortaleza, neste sábado (6), no Barradão. Depois de levantar a primeira taça desde que assumiu o comando do clube, o treinador destacou a importância do resultado para a história recente do Rubro-Negro e valorizou a campanha construída ao longo da competição.
Ao comentar a conquista, Jair lembrou a frustração vivida no Campeonato Baiano e ressaltou que o formato da decisão regional premiou a equipe mais regular. “Batemos na trave no Baiano, ficamos com a prata, mas agora foi diferente. Dois jogos na final, mais justo também. Parabenizar nossa torcida, nossos atletas, eram 16 anos sem títulos. Fico feliz por marcar o nome na história do clube, ano passado com a permanência e agora com título”, destacou ao canal SportyNet.
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O treinador também fez questão de exaltar o papel da torcida rubro-negra, que lotou o Barradão e empurrou a equipe durante os 90 minutos da decisão. O título encerra um longo período sem conquistas e reforça o trabalho realizado desde a luta contra o rebaixamento na temporada passada.
Apesar da comemoração, Jair Ventura afirmou que o elenco precisa manter os pés no chão para a sequência da temporada. Segundo ele, a conquista regional é importante para a história do clube, mas não muda a necessidade de manter a regularidade nas próximas competições.
“A gente sabe que se perder três jogos depois da parada já muda tudo, mas é importante. Quando lembrarem de 2026 vão lembrar desse título. E a gente quer mais, a gente quer fazer um campeonato [Brasileiro] equilibrado”, destacou o treinador ao canal SportyNet.