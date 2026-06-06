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Titular da seleção sente lesão, chora no banco e vira preocupação para a Copa do Mundo

Jogador deixou amistoso contra o Egito ainda no primeiro tempo e foi consolado pelos companheiros no banco.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de junho de 2026 às 20:04

Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso
Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso Crédito: Reprodução/TV Globo

A uma semana da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o lateral-direito Wesley virou motivo de preocupação para a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Titular da Seleção no amistoso contra o Egito, disputado neste sábado (6), em Cleveland, o jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo após sentir dores na perna esquerda e saiu visivelmente abalado.

O lance aconteceu aos 15 minutos da partida, logo após uma jogada iniciada por Lucas Paquetá. Wesley levou a mão à região da virilha esquerda, pediu atendimento médico e não conseguiu permanecer em campo. Após avaliação da equipe comandada pelo médico Rodrigo Lasmar, o lateral foi substituído por Danilo aos 16 minutos.

Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso

Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso por Reprodução/TV Globo
Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso por Reprodução/TV Globo
Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso por Reprodução/TV Globo
Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso por Reprodução/TV Globo
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Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso por Reprodução/TV Globo

Já no banco de reservas, o jogador da Roma não conseguiu conter a emoção. Chorando, ele foi amparado pelos companheiros e membros da comissão técnica enquanto acompanhava o restante da partida. A cena aumentou a apreensão em torno da gravidade do problema físico.

A lesão acontece justamente no último compromisso da Seleção antes da Copa do Mundo. O Brasil estreia no torneio no próximo dia 13 de junho, diante de Marrocos, em duelo válido pelo Grupo C.

Apesar da lista final já ter sido entregue à Fifa, o regulamento permite alterações até o dia 12 de junho em casos de lesão. Caso Wesley seja cortado, Ancelotti poderá recorrer a nomes que estavam na pré-lista de 55 jogadores. Entre as opções para a lateral direita aparecem Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

A Seleção aguarda os exames médicos para definir a gravidade da lesão e saber se Wesley terá condições de disputar o Mundial.

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Copa do Mundo Seleção Brasileira Jogador Lesão

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