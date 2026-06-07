FUTEBOL

Autor do título do Vitória na copa do Nordeste, Kayzer teve passagem conturbada pelo Fortaleza

Artilheiro rubro-negro jogou 67 partidas pelo time cearense

Millena Marques

Publicado em 7 de junho de 2026 às 13:07

Renato Kayzer Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A "Lei do Ex" prevaleceu na final da Copa do Nordeste. Ex-Fortaleza, Renato Kayzer marcou nos dois jogos e foi responsável pelo gol que garantiu o título para o Vitória no sábado (6), no Barradão. O Rubro-Negro venceu o Leão do Pici por 2 a 1, de virada.

Antes de ser vendido para o Vitória, Kayzer teve uma passagem pelo Fortaleza. O jogador manteve vínculo com o clube cearense por pouco mais de três anos, entre fevereiro de 2022 e abril de 2025.

O atacante, no entanto, foi emprestado a vários clubes durante o período, entre eles o Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, o América-MG e o Criciúma.

Pelo Fortaleza, Kayzer disputou apenas 67 partidas. Em três temporadas, marcou 11 gols e deu três assistências. O Vitória acertou a contratação do atacante em 2025. Na negociação, o clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 5 milhões.

Jogadores do Vitória que não podem se tranferir para outros times da Série A em 2026 1 de 10

Vivendo boa fase, Kayzer é o principal goleador do Vitória na temporada, com 12 gols marcados.

O atacante Renato Kayzer teve vínculo de pouco mais de três anos com o Fortaleza, de fevereiro de 2022 a abril de 2025. No entanto, por ter sido emprestado a diversos clubes nesse período, defendeu o Leão do Pici em campo por curtos períodos, somando apenas 67 partidas.

A chamada "Lei do Ex" voltou a aparecer em uma decisão envolvendo o Vitória. Na noite de terça-feira (2), o Rubro-Negro derrotou o Fortaleza por 2 a 1, de virada, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, disputado na Arena Castelão, em Fortaleza.

A expressão faz referência à saída de Renato Kayzer do Fortaleza em 2025, quando acertou sua transferência para o Vitória. Na negociação, o clube baiano adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por R$ 5 milhões.