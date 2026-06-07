SELEÇÃO BRASILEIRA

Wesley deixa estádio mancando após Brasil x Egito; veja as opções de Ancelotti em caso de corte

Lateral sentiu dores na virilha esquerda contra o Egito, fará exames neste domingo e ainda corre risco de corte antes da estreia no Mundial

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:40

Wesley chora no banco de reservas depois de ser substituído em Brasil x Egito Crédito: Reprodução/TV Globo

A vitória da Seleção Brasileira por 2x1 sobre o Egito, neste sábado (6), trouxe uma preocupação para a comissão técnica de Carlo Ancelotti. Titular da lateral direita, Wesley deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na virilha esquerda e saiu do estádio mancando, aumentando a apreensão às vésperas da estreia na Copa do Mundo.

O jogador da Roma sentiu o problema físico aos 15 minutos da partida, após receber um lançamento de Paquetá. Depois de receber atendimento médico, ele não conseguiu seguir em campo e foi substituído por Danilo. Bastante abalado, Wesley chorou no banco de reservas e passou parte do jogo conversando com integrantes do departamento médico da Seleção.

Veja o momento em que Wesley sente lesão e deixa o amistoso 1 de 4

Durante o intervalo, o lateral foi visto caminhando com dificuldades em direção ao vestiário e não retornou para acompanhar a segunda etapa no banco. Neste domingo (7), ele passará por exames para que a gravidade da lesão seja avaliada.

Após a partida, o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, evitou antecipar qualquer diagnóstico, mas admitiu preocupação com a situação.

"Qualquer diagnóstico agora é precipitado. Nós vamos aguardar os exames e vamos comunicar oficialmente. Esperamos que não seja nada grave e que ele possa ficar conosco. Nos solidarizamos com ele. Uma semana antes da estreia e isso preocupa a todos".

Ancelotti também comentou o caso e afirmou que aguarda os resultados dos exames antes de tomar qualquer decisão sobre a permanência do jogador na Copa.

"Sobre o Wesley, temos que esperar o diagnóstico amanhã (domingo). Vai fazer exames. Tem um problema muscular. Temos que esperar amanhã. Eu acho que ele terá tempo para recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo, senão temos que escolher outro, mas temos tempo para fazê-lo".

Quem pode ser chamado em caso de corte?

Caso Wesley seja cortado, a comissão técnica terá de recorrer à pré-lista de jogadores enviada à Fifa antes da convocação final. Entre os nomes disponíveis, apenas dois laterais-direitos de origem aparecem como opções: Vitinho, do Botafogo, e Paulo Henrique, do Vasco.

Atualmente, Danilo é o reserva imediato da posição no elenco brasileiro. Outra alternativa seria improvisar o zagueiro Ibañez na lateral direita e utilizar a vaga aberta para convocar mais um defensor.

Pelas regras da competição, mudanças na lista final podem ser feitas até 24 horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Com isso, a definição sobre a situação de Wesley deverá acontecer nos próximos dias, após a divulgação dos exames médicos.

Defensores na pré-lista da Seleção Brasileira: