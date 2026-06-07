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Neymar surge com novo visual para a Copa do Mundo; veja como ficou

Camisa 10 mudou o penteado às vésperas da estreia da Seleção e relembrou estilo usado durante passagem pelo PSG

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de junho de 2026 às 07:56

Neymar
Neymar Crédito: Reprodução/Instagram

Neymar decidiu mudar o visual para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 da Seleção Brasileira surgiu com os cabelos mais claros em imagens divulgadas nas redes sociais por seu cabeleireiro na noite de sábado (6).

O atacante apostou em um estilo semelhante ao que utilizou em 2018, durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Além do corte, Neymar também voltou a adotar um tom mais loiro nos fios, chamando a atenção dos torcedores poucos dias antes do início do Mundial.

Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026

Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
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Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram
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Neymar mudou o visual para a Copa do Mundo de 2026 por Reprodução/Instagram

Enquanto os companheiros estavam em Cleveland para o amistoso do Brasil contra o Egito, no sábado (6), o craque permaneceu em Nova Jersey seguindo o tratamento para uma lesão na panturrilha. A expectativa é que ele volte aos treinamentos com bola nos próximos dias. Em campo, a Seleção venceu por 2x1.

Recentemente, Neymar indicou que a Copa do Mundo de 2026 deverá ser a última de sua carreira. Em uma publicação da Fifa nas redes sociais com imagens de suas participações nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, o atacante comentou: "The Last Dance" ("A última dança", em tradução livre).

A competição nos Estados Unidos, Canadá e México marcará a quarta participação de Neymar em Copas do Mundo. Até aqui, o atacante soma 13 partidas, oito gols e três assistências na principal competição de seleções do futebol mundial.

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Tags:

Copa do Mundo Neymar Copa do Mundo 2026

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