ESPORTE

Neymar admite erros do passado e surpreende com confissão: 'Fico triste de ver que existem pessoas que não gostam de mim'

Jogador desabafou durante recuperação de lesão e refletiu sobre os erros cometidos ao longo da carreira

Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:22

Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

Um desabafo de Neymar viralizou nas redes sociais nesta semana. Enquanto passa por tratamento para se recuperar de uma lesão muscular, o camisa 10 da Seleção Brasileira falou sobre as críticas que recebe e confessou que ainda se entristece ao perceber que há pessoas que não gostam dele.

A declaração foi feita em um vlog gravado durante uma sessão de fisioterapia. No vídeo, Neymar aparece tomando água de coco e brinca sobre a repercussão que uma simples foto poderia gerar nas redes sociais. “Se eu postar essa foto, vão dizer: ‘Neymar pensa que tá de férias’”, comentou inicialmente.

Mansão de Neymar 1 de 10

Em seguida, o atleta adotou um tom mais sério e refletiu sobre a relação com o público e as cobranças que enfrenta desde o início da carreira.

“Agora, falando sério? Fico chateado, fico triste de ver que existem pessoas que não gostam de mim de alguma forma. E não posso errar. Não posso, mas já errei pra porr*. Abaixa a cabeça, assume e acabou. Errei, faz parte. Tenho 34 anos e já errei muito, e vou errar pra porr*”, afirmou.

O desabafo ocorreu enquanto o jogador segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Nesta quinta-feira (4), a comissão técnica da Seleção Brasileira informou que Neymar continuará realizando trabalhos específicos sob acompanhamento médico no centro de treinamento da equipe.

Por causa do tratamento, o atacante não participará do amistoso da Seleção contra o Egito, marcado para este sábado (6). O objetivo é garantir uma recuperação completa para que o jogador esteja em condições ideais durante a preparação para a Copa do Mundo.