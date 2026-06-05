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Neymar admite erros do passado e surpreende com confissão: 'Fico triste de ver que existem pessoas que não gostam de mim'

Jogador desabafou durante recuperação de lesão e refletiu sobre os erros cometidos ao longo da carreira

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de junho de 2026 às 15:22

Neymar pela Seleção Brasileira
Neymar pela Seleção Brasileira Crédito: Shutterstock

Um desabafo de Neymar viralizou nas redes sociais nesta semana. Enquanto passa por tratamento para se recuperar de uma lesão muscular, o camisa 10 da Seleção Brasileira falou sobre as críticas que recebe e confessou que ainda se entristece ao perceber que há pessoas que não gostam dele.

A declaração foi feita em um vlog gravado durante uma sessão de fisioterapia. No vídeo, Neymar aparece tomando água de coco e brinca sobre a repercussão que uma simples foto poderia gerar nas redes sociais. “Se eu postar essa foto, vão dizer: ‘Neymar pensa que tá de férias’”, comentou inicialmente.

Mansão de Neymar

Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
Mansão de Neymar por Reprodução
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Mansão de Neymar por Reprodução

Em seguida, o atleta adotou um tom mais sério e refletiu sobre a relação com o público e as cobranças que enfrenta desde o início da carreira.

“Agora, falando sério? Fico chateado, fico triste de ver que existem pessoas que não gostam de mim de alguma forma. E não posso errar. Não posso, mas já errei pra porr*. Abaixa a cabeça, assume e acabou. Errei, faz parte. Tenho 34 anos e já errei muito, e vou errar pra porr*”, afirmou.

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O desabafo ocorreu enquanto o jogador segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Nesta quinta-feira (4), a comissão técnica da Seleção Brasileira informou que Neymar continuará realizando trabalhos específicos sob acompanhamento médico no centro de treinamento da equipe.

Por causa do tratamento, o atacante não participará do amistoso da Seleção contra o Egito, marcado para este sábado (6). O objetivo é garantir uma recuperação completa para que o jogador esteja em condições ideais durante a preparação para a Copa do Mundo.

A fala rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre fãs que demonstraram apoio ao craque e internautas que voltaram a relembrar episódios polêmicos envolvendo sua trajetória dentro e fora dos gramados.

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