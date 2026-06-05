Filipe Luís recebe reforço de R$ 64 milhões vindo do Barcelona

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WIadmir Pinheiro
Publicado em 5 de junho de 2026 às 12:53
A passagem de Filipe Luís pelo Monaco já começa com uma novidade no elenco. O clube francês decidiu exercer a opção de compra do atacante Ansu Fati, que pertence ao Barcelona e estava emprestado à equipe durante a última temporada.
Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, a negociação será concluída por 11 milhões de euros, cerca de R$ 64,5 milhões na cotação atual. Com isso, o atacante permanecerá em definitivo no futebol francês e se torna o primeiro reforço da era Filipe Luís no comando da equipe.
Filipe Luís
Revelado pelo Barcelona e apontado como uma das principais promessas da base catalã, Ansu Fati teve sequência de jogos no Monaco e conseguiu recuperar espaço após temporadas marcadas por lesões. Em 30 partidas disputadas, o espanhol marcou 12 gols e foi um dos destaques do setor ofensivo.
O jogador atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, mas também pode desempenhar funções pela direita ou mais centralizado na armação das jogadas, oferecendo diferentes alternativas para o novo treinador.
Filipe Luís foi anunciado pelo Monaco no fim de maio e terá sua primeira experiência como técnico no futebol europeu. O brasileiro chega para substituir Sébastien Pocognoli, que deixa o clube após a campanha que terminou com a sétima colocação no Campeonato Francês e sem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
A expectativa é que o ex-lateral participe ativamente da montagem do elenco para a temporada 2026/27, na tentativa de recolocar o Monaco entre os protagonistas do futebol francês.