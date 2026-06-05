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Filipe Luís recebe reforço de R$ 64 milhões vindo do Barcelona

Filho de ídolo do Barcelona será adquirido em definitivo pelo clube francês após temporada de destaque e chega para integrar o elenco comandado pelo treinador brasileiro

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12:53

Filipe Luís
Filipe Luís Crédito: Gilvan Souza/CRF

A passagem de Filipe Luís pelo Monaco já começa com uma novidade no elenco. O clube francês decidiu exercer a opção de compra do atacante Ansu Fati, que pertence ao Barcelona e estava emprestado à equipe durante a última temporada.

Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, a negociação será concluída por 11 milhões de euros, cerca de R$ 64,5 milhões na cotação atual. Com isso, o atacante permanecerá em definitivo no futebol francês e se torna o primeiro reforço da era Filipe Luís no comando da equipe.

Filipe Luís

Filipe Luís por Gilvan Souza/CRF
Filipe Luís durante coletiva após partida do Flamengo contra o São Paulo por Reprodução
Filipe Luís em comando do treino do Flamengo por Flamengo/Divulgação
José Boto bancou Filipe Luís no comando técnico do Flamengo por Gilvan de Souza / CRF
Filipe Luís, técnico do Flamengo por Gilvan de Souza / Flamengo
Filipe Luís se despediu do Flamengo na temporada passada por Gilvan de Souza/ CRF
Apesar de se dizer "extremamente honrado", o ex-jogador Filipe Luís recusou o convite feito pela CBF para fazer parte da comissão da seleção brasileira por Reprodução/Instagram
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Filipe Luís por Gilvan Souza/CRF

Revelado pelo Barcelona e apontado como uma das principais promessas da base catalã, Ansu Fati teve sequência de jogos no Monaco e conseguiu recuperar espaço após temporadas marcadas por lesões. Em 30 partidas disputadas, o espanhol marcou 12 gols e foi um dos destaques do setor ofensivo.

O jogador atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, mas também pode desempenhar funções pela direita ou mais centralizado na armação das jogadas, oferecendo diferentes alternativas para o novo treinador.

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Filipe Luís foi anunciado pelo Monaco no fim de maio e terá sua primeira experiência como técnico no futebol europeu. O brasileiro chega para substituir Sébastien Pocognoli, que deixa o clube após a campanha que terminou com a sétima colocação no Campeonato Francês e sem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

A expectativa é que o ex-lateral participe ativamente da montagem do elenco para a temporada 2026/27, na tentativa de recolocar o Monaco entre os protagonistas do futebol francês.

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