FUTEBOL

Filipe Luís recebe reforço de R$ 64 milhões vindo do Barcelona

Filho de ídolo do Barcelona será adquirido em definitivo pelo clube francês após temporada de destaque e chega para integrar o elenco comandado pelo treinador brasileiro

WIadmir Pinheiro

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12:53

Filipe Luís Crédito: Gilvan Souza/CRF

A passagem de Filipe Luís pelo Monaco já começa com uma novidade no elenco. O clube francês decidiu exercer a opção de compra do atacante Ansu Fati, que pertence ao Barcelona e estava emprestado à equipe durante a última temporada.

Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, a negociação será concluída por 11 milhões de euros, cerca de R$ 64,5 milhões na cotação atual. Com isso, o atacante permanecerá em definitivo no futebol francês e se torna o primeiro reforço da era Filipe Luís no comando da equipe.

Filipe Luís 1 de 7

Revelado pelo Barcelona e apontado como uma das principais promessas da base catalã, Ansu Fati teve sequência de jogos no Monaco e conseguiu recuperar espaço após temporadas marcadas por lesões. Em 30 partidas disputadas, o espanhol marcou 12 gols e foi um dos destaques do setor ofensivo.

O jogador atua preferencialmente pelo lado esquerdo do ataque, mas também pode desempenhar funções pela direita ou mais centralizado na armação das jogadas, oferecendo diferentes alternativas para o novo treinador.

Filipe Luís foi anunciado pelo Monaco no fim de maio e terá sua primeira experiência como técnico no futebol europeu. O brasileiro chega para substituir Sébastien Pocognoli, que deixa o clube após a campanha que terminou com a sétima colocação no Campeonato Francês e sem vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.