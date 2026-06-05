POLÊMICA

Craque da seleção dá "gelo" em filha de presidente e abre crise política no país antes da Copa

Caso repercutiu mal nos bastidores da seleção e dividiu opiniões na internet.

Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11:31

James teria ignorado filha do presidente Crédito: Reprodução

Uma saia-justa envolvendo o astro James Rodríguez e a família presidencial da Colômbia está incendiando os bastidores políticos e esportivos do país. O camisa 10 da seleção se tornou o centro de um turbilhão de críticas após, supostamente, ter dado um "gelo" em Antonella Petro, de 17 anos, filha do presidente colombiano Gustavo Petro. As informações são do ge.



O mal-estar aconteceu em um momento que deveria ser de festa: a solenidade oficial de despedida do elenco da seleção antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o chefe de Estado cumpria o protocolo de entregar a bandeira do país aos atletas, além de presenteá-los com tradicionais chapéus locais.

Jogadores com mais partidas disputadas na história das Copas do Mundo 1 de 12

De acordo com portais de notícias colombianos, a jovem Antonella estava posicionada junto ao pai no palco e aproveitou o momento dos cumprimentos para pedir um registro fotográfico com o jogador. James, no entanto, passou direto pela adolescente, continuando a saudar as outras autoridades e convidados da comitiva, deixando a jovem sem a foto.

Não demorou para que o vídeo do momento viralizasse, provocando um forte racha nas redes sociais e reações indignadas de parlamentares ligados ao governo. A vereadora de Bogotá, Heidy Sánchez, usou suas plataformas digitais para repudiar publicamente a atitude do elenco no palco.

“Antonella é uma menina que gosta de futebol. Sua vontade de se despedir da seleção era genuína. Eles não precisavam agir dessa forma”, escreveu a parlamentar.

Para piorar o clima, o desentendimento na cerimônia aconteceu no mesmo dia em que a seleção colombiana se viu envolvida em outra queda de braço política. Pouco antes do evento, a Justiça do país emitiu uma ordem proibindo o candidato à presidência Abelardo de la Espriella e seus aliados de utilizarem a camisa oficial da equipe nacional em peças e atos de campanha eleitoral.