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Craque da seleção dá "gelo" em filha de presidente e abre crise política no país antes da Copa

Caso repercutiu mal nos bastidores da seleção e dividiu opiniões na internet.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 11:31

James teria ignorado filha do presidente
James teria ignorado filha do presidente Crédito: Reprodução

Uma saia-justa envolvendo o astro James Rodríguez e a família presidencial da Colômbia está incendiando os bastidores políticos e esportivos do país. O camisa 10 da seleção se tornou o centro de um turbilhão de críticas após, supostamente, ter dado um "gelo" em Antonella Petro, de 17 anos, filha do presidente colombiano Gustavo Petro. As informações são do ge.

O mal-estar aconteceu em um momento que deveria ser de festa: a solenidade oficial de despedida do elenco da seleção antes do embarque para a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, o chefe de Estado cumpria o protocolo de entregar a bandeira do país aos atletas, além de presenteá-los com tradicionais chapéus locais.

Jogadores com mais partidas disputadas na história das Copas do Mundo

Lionel Messi (Argentina) — 26 jogos em Copas do Mundo por Fifa/Divulgação
Lothar Matthäus (Alemanha) — 25 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Miroslav Klose (Alemanha) — 24 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Paolo Maldini (Itália) — 23 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Cristiano Ronaldo (Portugal) — 22 jogos em Copas do Mundo por Reprodução
Diego Maradona (Argentina) — 21 jogos em Copas do Mundo por Foto: Getty Images/Fifa/Divulgação
Uwe Seeler (Alemanha Ocidental) — 21 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Władysław Żmuda (Polônia) — 21 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Javier Mascherano (Argentina) — 20 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Philipp Lahm (Alemanha) — 20 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Bastian Schweinsteiger (Alemanha) — 20 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/Fifa
Cafu (Brasil) — 20 jogos em Copas do Mundo por Divulgação/FIFA
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Lionel Messi (Argentina) — 26 jogos em Copas do Mundo por Fifa/Divulgação

De acordo com portais de notícias colombianos, a jovem Antonella estava posicionada junto ao pai no palco e aproveitou o momento dos cumprimentos para pedir um registro fotográfico com o jogador. James, no entanto, passou direto pela adolescente, continuando a saudar as outras autoridades e convidados da comitiva, deixando a jovem sem a foto.

Não demorou para que o vídeo do momento viralizasse, provocando um forte racha nas redes sociais e reações indignadas de parlamentares ligados ao governo. A vereadora de Bogotá, Heidy Sánchez, usou suas plataformas digitais para repudiar publicamente a atitude do elenco no palco.

“Antonella é uma menina que gosta de futebol. Sua vontade de se despedir da seleção era genuína. Eles não precisavam agir dessa forma”, escreveu a parlamentar.

Para piorar o clima, o desentendimento na cerimônia aconteceu no mesmo dia em que a seleção colombiana se viu envolvida em outra queda de braço política. Pouco antes do evento, a Justiça do país emitiu uma ordem proibindo o candidato à presidência Abelardo de la Espriella e seus aliados de utilizarem a camisa oficial da equipe nacional em peças e atos de campanha eleitoral.

Até o momento, o jogador James Rodríguez e a Federação Colombiana de Futebol preferiram adotar o silêncio e não emitiram nenhum posicionamento oficial sobre o episódio.

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