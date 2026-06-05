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Ancelotti esconde escalação da Seleção, barra titular e avisa: 'Não queremos assumir riscos'

Às vésperas de amistoso nos EUA, técnico do Brasil decide poupar zagueiro e confirma testes de última hora antes da Copa

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de junho de 2026 às 12:03

Carlo Ancelotti em entrevista coletiva
Carlo Ancelotti em entrevista coletiva Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti resolveu fechar as cartas na manga na reta final de preparação da Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, véspera do amistoso contra o Egito — que acontece neste sábado, às 19h (de Brasília), em Cleveland —, o comandante italiano quebrou o próprio protocolo. Ao contrário das últimas exibições, quando antecipou os 11 titulares, desta vez ele preferiu manter o mistério, deixando claro que a equipe que vai estrear na Copa do Mundo ainda está em aberto.

O confronto em solo americano será o laboratório final da comissão técnica antes do Mundial. Entre as novidades táticas, Ancelotti indicou que pretende observar peças específicas para dar mais repertório ao grupo. O meia Lucas Paquetá e o atacante Igor Thiago ganharam status de prioridade para a comissão técnica nesta partida, embora a estrutura ofensiva com quatro homens na frente continue sendo a base de confiança do treinador.

Seleção viajou para os EUA

Carlo Ancelotti no embarque por Rafael Ribeiro / CBF
Neymar cumprimenta torcida por Rafael Ribeiro / CBF
Lucas Paquetá no embarque da Seleção para a Copa do Mundo por Rafael Ribeiro / CBF
Jogadores no avião a caminho dos EUA por Nelson Terme/CBF
Delegação brasileira na Copa posa para foto com funcionários da CBF por Rafael Ribeiro / CBF
Paquetá, Bruno Guimarães e Vini Jr. Vinicius Junior encaram taça da Copa do Mundo por Rafael Ribeiro / CBF
Alisson encara taça da Copa do Mundo no Museu da CBF por Rafael Ribeiro / CBF
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Carlo Ancelotti no embarque por Rafael Ribeiro / CBF

Além dos testes na frente, a zaga do Brasil terá uma ausência importante. O defensor Gabriel Magalhães, peça fundamental no esquema do Arsenal e titular absoluto da Amarelinha, será preservado após relatar desgaste físico.

“Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo”, explicou o técnico, confirmando a informação de bastidores que já vinha sendo acompanhada de perto.

Se por um lado a zaga é uma incógnita, Ancelotti acabou deixando escapar o desenho das suas ideias para o gol e para a lateral esquerda. Em tom bem-humorado, o italiano acabou entregando o revezamento que pretende fazer embaixo das traves e a definição do corredor esquerdo.

“Não dei a escalação, mas no final você a tem. Weverton vai jogar o segundo tempo, e Douglas começa. Falta algo ou não (risos)?”, brincou o treinador com os jornalistas.

Mesmo sem a confirmação oficial por parte da comissão técnica, a provável Seleção Brasileira que vai a campo para o desafio final contra os egípcios deve ter Alisson no gol; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (ou o próprio Gabriel Magalhães) e Douglas Santos na linha defensiva; o meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães; e um quarteto ofensivo formado por Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e Raphinha.

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