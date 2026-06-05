Vitória anuncia compra definitiva de atacante

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Maysa Polcri
Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:23
O Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação em definitivo do atacante Renê Sousa, que estava emprestado ao clube pela Portuguesa. O jogador é um dos principais destaques do time nesta temporada. Em maio, o diretor de futebol Sérgio Papellin já havia confirmado ao CORREIO que o Rubro-Negro teria prioridade total na compra do atleta.
O anúncio da contratação foi feito pelo clube através das redes sociais. "O Esporte Clube Vitória confirma a contratação em definitivo do atacante Renê, com vínculo válido por três anos", escreveu. Os torcedores comemoraram a decisão nos comentários. O atacante de 22 anos caiu rapidamente nas graças da torcida ao acumular gols e atuações decisivas com a camisa do Leão.
Conheça Renê, novo atacante do Vitória
O empréstimo já havia custado R$ 700 mil do Vitória. Pelo acordo firmado com a Portuguesa, qualquer proposta recebida pelo atacante obrigaria o clube paulista a comunicar o Vitória, que teria 72 horas para exercer a cláusula de compra fixada em 1 milhão de euros, cerca de R$ 6,4 milhões na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do jogador.