FUTEBOL

Vitória anuncia compra definitiva de atacante

Anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelo clube

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2026 às 14:23

Renê em ação pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/Divulgação ECV

O Esporte Clube Vitória anunciou nesta sexta-feira (5) a contratação em definitivo do atacante Renê Sousa, que estava emprestado ao clube pela Portuguesa. O jogador é um dos principais destaques do time nesta temporada. Em maio, o diretor de futebol Sérgio Papellin já havia confirmado ao CORREIO que o Rubro-Negro teria prioridade total na compra do atleta.

O anúncio da contratação foi feito pelo clube através das redes sociais. "O Esporte Clube Vitória confirma a contratação em definitivo do atacante Renê, com vínculo válido por três anos", escreveu. Os torcedores comemoraram a decisão nos comentários. O atacante de 22 anos caiu rapidamente nas graças da torcida ao acumular gols e atuações decisivas com a camisa do Leão.

Conheça Renê, novo atacante do Vitória 1 de 9