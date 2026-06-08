BRASIL NO APITO

Fifa escala árbitro brasileiro para o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

Wilton Pereira Sampaio foi escolhido para comandar o duelo entre México e África do Sul, que abre oficialmente o Mundial

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de junho de 2026 às 19:54

Árbitro Wilton Pereira Sampaio vai apitar o jogo de abertura da Copa do Mundo Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Brasil terá presença de destaque na abertura da Copa do Mundo de 2026. A Fifa escalou o árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) para comandar a partida entre México e África do Sul, que marca o início oficial do torneio nesta quinta-feira (10), às 16h, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Wilton será acompanhado por uma equipe de assistentes também brasileira. Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR) foram designados para atuar nas bandeiras durante o confronto válido pelo Grupo A da competição.

Árbitros que representarão o Brasil na Copa do Mundo 1 de 3

A equipe de arbitragem ainda contará com representantes de outros países. Os paraguaios Juan Gabriel Benítez e Eduardo Cardozo exercerão as funções de quarto árbitro e assistente reserva, respectivamente.

Já a operação do árbitro de vídeo ficará sob responsabilidade do colombiano Nicolas Gallo, auxiliado pelo chileno Juan Lara. O francês Jerome Brisard completa o grupo de profissionais escalado para o VAR.

A escolha de Wilton para o jogo inaugural reforça o prestígio da arbitragem brasileira no cenário internacional. Experiente em competições organizadas pela Fifa, o goiano integra a lista de árbitros selecionados para o Mundial ao lado de Raphael Claus (SP) e Ramon Abatti Abel (SC).